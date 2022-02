WorldWide Seguros premia a sus socios estratégicos

WorldWide Seguros, líder en seguros de Salud Internacional y seguros de Vida Individual en la República Dominicana, filial de WorldWide Group, reconoció los resultados obtenidos por los más destacados productores de seguros locales, cuyos esfuerzos se tradujeron en importantes cifras positivas. Muestra de ello es el crecimiento en primas suscritas, el cual ha aumentado en los últimos cinco años en un 65% y la suscripción de nuevos proveedores médicos internacionales del más alto nivel en beneficio de sus asegurados.

Es por esto que para WorldWide Group es vital reconocer el compromiso y desempeño de sus aliados y colaboradores a través de los WorldWide Awards 2022, en especial en un período de grandes retos a nivel mundial, que conlleva mayores esfuerzos para el sector en materia de innovación y capacidad de respuesta. Para esta importante ocasión, estuvieron presentes los miembros del consejo directivo del grupo, quienes, además, realizaron la reunión de directores de todas las empresas del grupo en República Dominicana.

En el marco de este encuentro, el Chairman de WorldWide Group, Zanoni Selig, resaltó la importancia del trabajo en equipo: “Fernando Joa, junto con el cuerpo ejecutivo son los verdaderos protagonistas de los éxitos recientes del grupo, pues han puesto todo su talento, capacidad y lealtad en la empresa. Además, hemos tenido la ventaja como empresa de contar con un consejo de directores compuesto por personas que llegaron a la cúspide de su profesión, todos exitosos en el sector seguros, y que sirven con el mismo entusiasmo. Estos están teniendo una participación importante en el proceso de expansión de WorldWide Group”.

Con respecto a las acciones realizadas para adaptar su estrategia de negocio a los desafíos actuales, Fernando Joa, CEO, afirmó que: “WorldWide Group mantiene una estrategia que se enfoca en identificar las oportunidades para adaptarse a los nuevos retos del sector. Es por esto que hemos impulsado un proceso de transformación interno en el cual se ha consolidado nuestra filosofía corporativa One WorldWide, a través de la implementación de nuevas tecnologías, la reestructuración de departamentos y el refuerzo del liderazgo gerencial, lo que nos ha permitido obtener resultados positivos como el crecimiento de nuestra cartera con promedio anual entre un 10% y un 13%”.

Otro de los importantes anuncios de la noche fue la firma de una alianza estratégica con DKV Seguros, prestigiosa red de asistencia compuesta por más de 40,000 profesionales y 1,000 centros concertados en toda España, además de contar con ocho de los diez mejores hospitales del país en su red. A través de este nuevo socio, WWG amplía su red selecta y estará ofreciendo nuevos planes de cobertura y beneficios a sus asegurados en este importante destino médico.

De igual forma fue reconocida la alianza realizada en el 2021 con NewYork-Presbyterian Hospital. A raíz de esta alianza estratégica, los afiliados de WWG cuentan con acceso al hospital clasificado como número uno por 21 años consecutivos en el estado de Nueva York y cuarto entre los principales de Estados Unidos, según el ranking de U.S. News & World Report Best Hospital. Asimismo, gracias a esta alianza, los asegurados de WorldWide cuentan de igual forma con acceso a los servicios de Weill Cornell Medicine y el Columbia University College of Physicians and Surgeons.

Los ganadores

Durante la premiación, las firmas que recibieron la distinción dentro del Top 10 de los WorldWide Awards 2021 en el ramo de vida para la República Dominicana fueron: Proyecciones, CMS Business Consulting, Luis Millo, Herencia BA, Del Rey & Armenteros, Junior Quiroz Batista, Macroseguros, Max Corredores de Seguros, Matos Corredores De Seguros S.R.L y Pedro Andújar & Asociados.

En el ramo de salud, en la República Dominicana resultaron ganadores: CMS Business Consulting, Ros & Asociados, Ramiro Lavin Flores, Jaime Bisonó & Asociados, Matos Corredores de Seguros, Del Rey & Armenteros, Pedro Andújar & Asociados, Q Asesores, A Plus Consulting Group y Quiroz & Asociados.

Para el 2022, el grupo WorldWide identifica un panorama favorable para continuar expandiendo su rentable modelo de negocio a nuevos mercados regionales, en donde su cultura cliente céntrica, su efectivo modelo de operaciones, talento humano y fuertes canales de distribución contribuirán a seguir ofreciendo el mejor respaldo.