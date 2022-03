Newtech e Infotep gradúan jóvenes en carrera de centros de contacto

Con el objetivo de elevar el nivel profesional del capital humano de la industria de Call Centers, el Grupo Newtech y el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), graduaron varios jóvenes en el Plan Piloto de Operación de Estaciones de Servicio para Centros de Contacto.

Un total de nueve graduandos se invistieron en este programa, que ofrece una preparación especializada, dirigida al personal que trabaja actualmente en los centros de contacto de Newtech y los candidatos potenciales del mismo. Este proyecto busca profesionalizar la carrera de Centros de Contacto y promete avances favorables en el sector de BPO en el país.

“Gracias a este programa nuestros empleados presentaron un crecimiento en su productividad de un 18%. Dichas mejoras los encaminan a una carrera prometedora dentro de la industria. Asimismo, este programa pretende elevar el nivel profesional del capital humano de nuestra industria y para alcanzarlo junto a Infotep hemos diseñado un pensum técnico-profesional”, afirmó José Luis Del Río, CEO del Grupo Newtech.

El pensum cubre 95 horas de estudio, con materias que promueven el desarrollo de habilidades duras y blandas, así como el reforzamiento del inglés, elevando de esta manera el nivel de fuerza laboral en beneficio de la industria.

Los graduados investidos con este nuevo programa. (FUENTE EXTERNA)

Asimismo, Del Río destacó que “esta iniciativa innovadora de Newtech en beneficio de miles de jóvenes que necesitan un primer empleo, así como para los ya empleados en el sector, promueve colocar a nuestro país en una posición más competitiva ante mercados internacionales con demandas de alto nivel en servicios de atención al cliente”.

"Durante los años trabajando en el sector de Contact Centers he aprendido a ser persistente, a pensar diferente y buscar soluciones, además a tener un mejor manejo con el cliente y entendimiento del negocio, así como muchas ideas de cómo mejorar distintos aspectos del mercado. Muchas gracias a Newtech y a Infotep por darme la oportunidad de capacitarme, prepararme y adquirir conocimientos que sé que me van ayudar a crecer no solo como persona, sino también en el ámbito profesional", manifestó el graduando Marco Soriano.

En este mismo sentido, el graduando Edgar Segura aseguró que "anteriormente tenía un pensamiento muy general de lo que eran los Call Centers, no tenía una idea de que se podía crecer, pero sí me he dado cuenta de que en la industria uno se forma para nuevos horizontes y nuevas posiciones como ésta que estoy llevando en el momento".

La actividad se realizó en las instalaciones de Newtech Global, en Santo Domingo y contó con la participación de la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona), el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE) y el sector de BPO en el país.