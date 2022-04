Bupa Global Latinoamérica reconoce a los niños que participaron en su programa Huellas de Cambio

Marien Lamboglia, gerente general de Bupa Dominicana y Mildred Reyes, coordinadora de primaria, The ABC School. ( FUENTE EXTERNA )

Bupa Global Latinoamérica llevó a cabo la primera premiación del Concurso Huellas de Cambio, que reconoce a los colegios, estudiantes y docentes de The ABC School y St. Michael’s School que participaron en esta iniciativa y cumplieron con los requisitos de la mecánica definida, creando de esta manera un impacto positivo en el bienestar de sus comunidades. La premiación se llevó a cabo en el restaurante “Nipau”, donde Marien Lamboglia, Gerente General de Bupa Dominicana, hizo entrega de reconocimientos a los ganadores que fueron The ABC School, el estudiante Nicolás Castellano de The ABC School y el colegio ganador se hizo acreedor a un bono de US$1,000 para desarrollar un proyecto ambiental o científico, mientras que el estudiante y su docente obtuvieron como premio, una Excursión para el Avistamiento de Ballenas Jorobadas en la Bahía de Samaná.

“Estamos muy orgullosos por todo el esfuerzo que brindaron los niños que participaron en el primer Concurso Huellas de Cambio como parte de nuestra iniciativa mundial One Health para crear un sentido de responsabilidad con su entorno y ambiente. Su entrega y dedicación nos sirve de inspiración para seguir despertando en ellos nuevos hábitos de consumo que contribuyen a su salud y a la del planeta”, mencionó Marien Lamboglia.

El Concurso Huellas de Cambio forma parte de las acciones del programa de responsabilidad social de Bupa Global Latinoamérica, Huellas de Cambio, que está enfocado en despertar en los niños un nuevo sentido de responsabilidad con el medio ambiente.

“Para los niños el Concurso Huellas de Cambio ha sido una experiencia positiva, divertida y de gran aprendizaje. Ellos estaban pendientes de echarle agua a su huerto, lo que les ha generado un sentido de compromiso y amor por la naturaleza. Sus caritas se ponían felices cuando veían las primeras hojitas de sus plantitas. Este proyecto ha despertado un gran interés por seguir sembrando y colaborando con el medio ambiente”, compartió Mildred Reyes, Coordinadora de Primaria Alta, de The ABC School.

Más de 300 estudiantes de los colegios participantes recibieron previamente kits de siembra confeccionados para que, de la mano de profesores de ciencias naturales, comenzaran a crear su propia huerta casera para participar en el concurso cumpliendo retos semanales tales como compartir imagen de su huerta, decorar su maceta de forma creativa, y escribir textos creativos sobre el impacto del concurso y de esta manera poder convertirse en un ganador de los premios ofrecidos.

Con la entrega de estos reconocimientos, Bupa Global Latinoamérica reitera su compromiso de llevar este programa a otros países de América Latina para seguir impactando positivamente la región para la sociedad en general, el medio ambiente, sus clientes y empleados.