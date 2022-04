Pizza Hut abre sus puertas en Puerto Plata

En una emotiva celebración, la cadena internacional Pizza Hut dio formal apertura a su sucursal número 29 en el país, con la presentación de su nueva tienda en “la Novia del Atlántico” bajo una propuesta renovada e innovadora.

Fred Oscar Imbert, presidente de Grupo Raya (compañía operadora de Pizza Hut para República Dominicana) destacó la importancia de retomar este punto clave para la marca, debido a su demanda conservada, así como el fuerte desarrollo y dinamismo económico que vislumbra esta ciudad en los últimos años.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/17/un-grupo-de-hombres-posando-para-una-foto-8a7385be.jpg Eduardo Marcelino, Scarlet Peralta, Teresa Osoria y Vinauris Paula. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/17/un-grupo-de-personas-frente-a-una-tienda-20ba0de2.jpg Parte del equipo de la nueva sucursal. (FUENTE EXTERNA)

“Luego de mucho tiempo deseando este regreso, llegó la hora de estar aquí… Con mucha alegría, estamos de vuelta. Esta es una apuesta al desarrollo que va perfilando Puerto Plata fundamentalmente basado en un turismo pujante y sus atractivos culturales” expresó Imbert.

En el acto de estreno, también participaron Etienne Sánchez, vicepresidente Grupo Raya; Osiris Pimentel, vicepresidente Off Premises y Desarrollo; y Mitchell Aguilera, director corporativo de Mercadeo.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/17/edificio-con-letrero-en-frente-y-tienda-al-lado-f457018a.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/17/edificio-con-letrero-en-frente-y-tienda-al-rededor-de-una-mesa-con-sillas-59806999.jpg

Pizza Hut - Puerto Plata se destaca por su nuevo concepto Fast Casual Delco, debido a su versátil y moderna presentación de servicio. Se encuentra ubicado en la avenida Luis Ginebra #49, en la Plaza Galerías del Atlántico.

El nuevo restaurante cuenta con una capacidad para 68 comensales. Además, ofrece servicio a domicilio, el cual garantiza agilidad en el reparto y excelentes tiempos de entrega, gracias a su locación estratégica en el centro de la ciudad. De igual forma, tienen a disposición al público el servicio de Carry Out o “para llevar”, abiertos de lunes a jueves de 11:00 a.m. a 11:00 p.m. y de viernes a domingo de 11:00 a.m. a 12:00 m.