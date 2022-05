INTRAS realizará el seminario Liderazgo Positivo en su nueva serie de eventos Best of the Best

INTRAS presenta los Best of the Best, su nueva serie de eventos virtuales de capacitación y desarrollo para ejecutivos creada para aportar a las organizaciones conocimientos para enfrentar exitosamente los nuevos y retadores entornos. El primer evento de esta serie, denominado Liderazgo Positivo, se realizará los días 10 y 11 de mayo y contará con la participación de cuatro de los expertos que consistentemente han obtenido las valoraciones más altas en seminarios impartidos por INTRAS.

Maryam Varela, Marita Abraham, Francisco Javier Galán y José Aguilar protagonizarán este evento, en el que cada uno de ellos presentará una sesión de aprendizaje dinámico e intensivo. Cada sesión compartirá conocimientos y herramientas relevantes y revelará las claves del liderazgo que potencia la confianza, la colaboración, el respeto y el compromiso de los equipos para lograr los objetivos de las organizaciones en el nuevo contexto en que vivimos.

Ney Díaz, presidente de INTRAS, comentó que los Best of the Best son una pequeña cumbre del conocimiento de negocios que reúne de manera virtual a extraordinarios expertos internacionales que compartirán su visión acerca de los temas de mayor relevancia para las organizaciones. Esto garantiza que los ejecutivos participantes recibirán conocimientos que energizarán y potenciarán sus habilidades de ejecución.