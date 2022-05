Biannyi Peguero presenta libro “Luces y sombras de una mujer valiente”

La modelo y comunicadora Biannyi Peguero presentó su primer libro “Luces y sombras de una mujer valiente” en un evento donde se colocó sobre la mesa el tema de la depresión y la violencia intrafamilia.

La presentación que tuvo lugar en Cava Alta en la ciudad de Santo Domingo, contó con la participación de la psicóloga Ana Simó, quien dio su punto de vista profesional ante los temas que abarca el libro.

“Aunque no es una biografía, en este libro plasmo mis vivencias al atravesar por una profunda depresión y ser víctima de violencia intrafamiliar. Por eso escogí luces y sombras como título, porque en el exterior las personas veían luces, pero en mi interior me acosaban las sombras que no me atrevía a exteriorizar para mantener la fachada que había construido”, expresó Biannyi.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/15/personas-sentadas-en-una-mesa-e20f761b.jpeg Felivia Mejía y Niove Valdez. (JOSÉ ALEXANDER ARIAS) https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/15/una-persona-con-un-vestido-de-flores-9fd38c1e.jpeg Carmelsy Confesor yCeleste Pérez. https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/15/mujer-posando-para-la-cámara-delante-de-una-pared-28b096fe.jpeg Rachel Guerrero y Mabel Reyes. https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/15/calendario-img2862-d1dbb55f.jpeg “Luces y sombras de una mujer valiente". https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/15/una-persona-con-lentes-y-una-corbata-roja-cb6dc656.jpeg Ana Simó. https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/15/una-mujer-y-un-texto-en-blanco-90f48730.jpeg Biannyi Peguer y Ana Simó.

Biannyi Peguero es una joven dominicana, nacida en la ciudad de Baní, República Dominicana y emigró a los Estados Unidos hace varios años. Comenzó su trayectoria profesional destacándose como modelo en su pueblo natal. En el año 2019 recibe su primera corona internacional como “Miss Belleza Latina Internacional, de ahí pasa a formar parte del programa de televisión ‘Divas the show’ en Boston, Massachusetts.

Luego de haber pasado por una depresión profunda, al punto de ser hospitalizada y superar una relación en la que era víctima de violencia intrafamiliar, buscó ayuda y decidió salir de ese abismo. Cambió su círculo de relacionados, trabajó en sí misma, adquirió nuevas habilidades y se convirtió en una referente en su comunidad. Ahora decide compartir lo vivido para inspirar a otras mujeres.

Biannyi Peguero, es ademas coach de vida certificada por el equipo de John Maxwell.