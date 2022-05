Abacus Exchange y Barna Management School introducen programas de verano

Abacus Exchange y Barna Management School, firmaron un acuerdo de colaboración que busca fomentar el crecimiento económico de República Dominicana y Latinoamérica mediante la educación. En el marco del acuerdo se estarán realizando los programas de verano “Future Fintech Leaders” y “Applied Strategies in The Capital Markets & Blockchain Technologies”, a través de los cuales jóvenes que inician su etapa profesional podrán desarrollar habilidades y conocimientos especializados en el área de las finanzas y tecnología.

Durante el evento celebrado en las instalaciones de Barna, los ejecutivos de ambas entidades informaron que estos programas brindarán a los estudiantes información sobre el manejo de las finanzas y herramientas comerciales prácticas para sobresalir en la universidad y abordar una variedad de profesiones en el futuro.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/18/un-grupo-de-personas-posando-por-un-foto-7266e6a2.jpg Ailin Lockward,Paulo Alves,Laura Sartori, Ernesto Yunes, Jean Vizon y Winston Cordero. (FUENTE EXTERNA)

El encuentro estuvo encabezado por Paulo Alves, rector de Barna Management School, y Laura Sartori, vicerrectora de licenciaturas, y como representantes de Abacus Exchange, Ernesto Yunes y Winston Cordero, fundadores de la institución.

El programa “Future Fintech Leaders”, tiene como fecha de inicio el día 27 de junio en horario de 9:00AM a 1:00PM. Esta oferta de verano está dirigida a jóvenes entre 15 y 18 años y se abordarán temas como: blockchain, criptoactivos, smart Contracts, NFT’s, finanzas descentralizadas y evaluación de riesgos.

Por su parte, el programa “applied strategies in the capital markets & blockchain technologies” que inicia el próximo 13 de junio incluirá los siguientes temas: principales instrumentos de inversión, simuladores de trading, value investing, análisis fundamental, análisis técnico y quantitative trading.