Margarita Mendoza presenta libro "La vida, un reto"

Con el apoyo de Promipyme, la Biblioteca Nacional y Fundación Innovati, Margarita Mendoza puso en circulación su libro versión digital, "La Vida, Un Reto". En él cuenta los altibajos de su vida empresarial.

"Escribir este libro fue una experiencia muy reconfortante porque muchos de esos mensajes también eran para mi. Eso me fortalecía, y mellenaba de valor para seguir adelante", expresó Mendoza, al dirigirse a los presentes.

La obra contiene una recopilación de los artículos que ha publicado en Diario Hispaniola, en el que colabora desde 2018; pero en 2019, con el aislamiento por la llegada de la pandemia, se cuestionó sobre qué podía hacer con su vida, surgiendo la obra que presenta al público.

Dijo que comenzó a ser productiva a los 17 años y que ahora a sus 72, no ha dejado de serlo; pues considera que la vida sin propósitos carece de sentido. Que la crisis sanitaria y situaciones de salud la hicieron meditar en que vale el esfuerzo vivir lo que nos guste, con metas definidas y disfrutando del camino.

"Mi libro no tiene grandes pretensiones, pero fue escrito basado en vivencias propias. En él reflexiono sobre eventos que me tocó enfentar y cómo logré seguir adelante. También soy honesta al comentar sobre mis fallas para que el lector no las cometa y hago énfasis muy especial a amarte y valorarte a ti mismo, evitando ser juez implacable. Acepta tus fallas y aprende de ellas. Los años te quitan juventud pero te aportan mucha sabiduría. ¡Dios no podía darte ambas cosas a la vez!".

