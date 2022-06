Adoarh presenta su directiva 2022-2024

La Asociación Dominicana de Administradores de Gestión Humana (Adoarh) presentó la nueva directiva de la Asociación, la cual gestionará la entidad durante el período 2022 -2024.

La elección se hizo mediante asamblea general ordinaria, y a propósito de la celebración Día Interamericano de Gestión Humana, en presencia de su Comité Consultivo y Junta Directiva, llevada a cabo en el Salón Anacaona, del hotel Jaragua.

Durante el encuentro Neyda Iglesias, presidenta saliente, presentó su informe de gestión en el que abordó cada una de las actividades, gestiones realizadas y resultado de lo que fue el Congreso Interamericano de Gestión Humana, celebrado recientemente en el país, durante su periodo correspondiente desde el 2020-2022. En ese sentido indicó: “Me siento muy feliz de presentar las iniciativas que llevamos a cabo con un resultado que hoy transciende en nuestra Asociación frente a un periodo que nos hizo desdoblarnos y redireccionar nuestras acciones, como lo fue el inicio de la pandemia. Este resultado es el esfuerzo de todos nosotros que trabajamos sin descanso, fines de semana, de manera constante, como equipo. Sin el apoyo de todos ustedes esto no hubiese sido posible. No me resta más que decirles, gracias de corazón”.

De forma continua a esta presentación, la Asamblea General Ordinaría, encabezada por Amarilis García, propuso a los miembros activos para conformar la comisión electoral y presentación de miembros seleccionados como presidente, secretario, tesorero y vocales para el nuevo periodo, así como la ratificación del Consejo Consultivo 2022-2024.

Posteriormente al cierre de sesión se procedió a la juramentación de la nueva directiva, aprobada por el Consejo Consultivo frente a todos los miembros presentes, presidida por su actual presidente, el señor Enmanuel Blanc, su vicepresidenta Jenny González, Larissa Hernández, tesorera, Evelyn Méndez, secretaria; y como vocales Lissette Pérez, Susana Díaz y Jeaune Marie Badia quienes componen la directiva de los próximos dos años.

De su parte, Blanc, durante las palabras que enmarcaron su toma de posesión expresó: Debo iniciar mis palabras dando gracias a Dios, a mi esposa Alicia y a mis hijos, porque son ellos mi apoyo y mi sustento, que han estado siempre dispuestos a compartir su tiempo con las responsabilidades de la Asociación. Para mí, es una honra y un gran compromiso asumir la responsabilidad de presidir Adoarh. Agradezco la confianza que ustedes han depositado en la plancha Acción. Nosotros seguiremos poniendo en alto nuestra Asociación y dejando un legado de acción a las futuras gestiones”.

Asimismo indicó “el momento actual es propicio para continuar mirando hacia el futuro, con ojo crítico y enfoque en el desarrollo de nuevas capacidades de los profesionales miembros de la asociación, que permitan trascender y dejar un legado en los entornos donde ejercen su influencia. Es nuestro objetivo seguir fortaleciendo la imagen institucional de la Asociación, a través de una mayor presencia en medios de comunicación, participación en debates de temas relacionados a la gestión, acercamiento al empresariado, asociaciones profesionales y entidades gubernamentales; para ganar espacio y credibilidad a través de modelos de gestión, que propicien la mejora del talento y así lograr empresas más humanas y productivas.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/06/una-mujer-y-un-hombre-en-traje-posando-para-una-foto-948dbe2f.jpg Neyda Iglesias, expresidenta Adoarh; Enmanuel Blanc, actual presidente juramentado. (FUENTE EXTERNA)