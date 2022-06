Suz Amaro impartirá en el país la conferencia “Tu Nuevo Súper Enfoque”

“Tu Nuevo Súper Enfoque” es el nombre de la nueva conferencia presencial de la empresa de acompañamiento, mentoría y coaching Vivesmart, que tendrá lugar el próximo miércoles 22 junio, en Escenario 360, en la ciudad de Santo Domingo. El evento está dirigido a dueños de negocios, líderes y emprendedores que deseen absoluta claridad sobre en qué deben enfocarse para hacer crecer y escalar su negocio, a través de la implementación de cambios en sus mentalidades, hábitos y herramientas.

“Es un momento para pensar de manera estratégica, revisar y actualizar mentalidades, renovar la forma de gestión y prepararse mejor, para ir al ritmo de una nueva realidad de consumo”, comenta Suz Amaro, fundadora y creadora de la filosofía Vivesmart, protagonista de esta jornada.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/16/una-captura-de-pantalla-de-un-celular-con-texto-e-imágenes-43e19e0d.jpeg

“Tu Nuevo Súper Enfoque” fue creado para “dueños de negocios de pequeñas y mediana empresa, quienes saben que tienen un mayor potencial que los resultados actuales; quienes se sienten estancados y necesitan claridad para dejar el modo ‘sobrevivir’ y empezar a ‘sobresalir’; quienes necesitan enfoques y estrategias para alinear a su equipo de trabajo”, agrega la conocida mentora, recientemente incluida en la lista ‘Success 125: most influential leaders to know in 2022’.

La agenda de la conferencia está dividida en cinco grandes momentos y temas: “Enfoques que transforman”, con las orientaciones para diseñar y hacer que el negocio crezca en ingresos, rentabilidad y proporcione más libertad; “Maximización de tiempo”, donde los asistentes podrán descubrir cómo ser más eficientes; “Estrategias para sobresalir”, que brindará la estructura estratégica para los negocios; y “Mentalidades que impulsan”, para manejar mejor los patrones de pensamiento negativos. Además, los asistentes podrán optar por participar en una sesión de mentoría especial en formato grupal.

Para separar su espacio pueden visitar la siguiente página https://vivesmart.com/evento-tunuevo-superenfoque, y para planes corporativos escribir a info@vivesmart.com.