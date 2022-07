Puntacana Resort & Club celebra ´Owners Weekend´ 2022

Los propietarios de Puntacana Resort & Club disfrutaron del tradicional encuentro anual ´Owners Weekend´, que fue inspirada en el Carnaval de Punta Cana, que reunió más de 400 familias provenientes de Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Europa y República Dominicana, que han hecho de Punta Cana su segundo hogar.

Las actividades del fin de semana iniciaron con un cóctel, en la que Frank Elías Rainieri, presidente & CEO de Grupo Puntacana, agradeció a los propietarios su fidelidad a la familia Puntacana Resort & Club. Durante su discurso, compartió los logros alcanzados durante este año, además de las novedades y futuros proyectos, reiterando el compromiso de continuar trabajando arduamente para seguir siendo una comunidad organizada, segura y familiar.

El cóctel de bienvenida se destacó por una singular y variada oferta gastronómica de la mano de los reconocidos restaurantes del resort: La Yola, Playa Blanca, The Grill, Mare, The Westin Puntacana Resort & Club y Four Points by Sheraton Puntacana Village.

Bajo el concepto “edición de carnaval”, los propietarios disfrutaron de actividades recreativas como un taller de suculentas, un taller de mixología, clases de pintura, masajes shiatsu por el Six Senses Spa, música en vivo y juegos infantiles durante un pasadía familiar en La Cana Golf & Beach Club.

Los amantes del deporte participaron del tradicional torneo de propietarios en el campo de golf Corales, donde Juan Moreno y Eduardo Hermana resultaron ganadores del primer lugar; Manuel Pappaterra y Manuel Pappaterra II fueron galardonados con el segundo lugar; y Enrique Rodríguez y Amauris Martínez, en el tercer lugar.

En el torneo del Centro de Tenis Oscar de la Renta, resultaron ganadores del primer lugar Nicolás Caffaro, Sophie Harrison, Henry Steinberg y Nicolás Alvarado; mientras que, Marcel Santana, Carlos Alvarado, Raphael Atwood y Jono Alvarado quedaron en segundo lugar.

Fiesta de Cierre y desfile de Las Musas de Punta Cana

El renovado salón de eventos Puntacana Club fue el escenario ideal para celebrar la cena fiesta de cierre, donde los invitados bailaron al ritmo de música latina, degustaron de una elegante propuesta gastronómica y disfrutaron de un ambiente familiar, cargado de entretenimiento.

La ocasión sirvió de escenario para realizar un homenaje a Las Musas de Punta Cana, quienes desfilaron cada uno de sus icónicos trajes, con el propósito de mantener viva la alegría y tradición del Carnaval de Punta Cana, el encuentro más esperado del arte y la cultura en la Región Este.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/22/una-pareja-posando-para-una-foto-b9845cc7.jpg Beryl Jacobs, Daniel y Jillian Kheel. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/22/un-grupo-de-amigos-posando-para-una-foto-2e03ea11.jpg Javier de Parada, Francesca Rainieri, Marcos de Parada y Juan Caro. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/22/un-grupo-de-personas-posando-para-una-foto-cb54efda.jpg Maria Loste, Jaquelín Bel, Joaquín Pérez Vicente y Anna Pérez Bel. (FUENTE EXTERNA)