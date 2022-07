Adela Dore inaugura exposición "De la Tierra"

Adela Dore inauguró su primera exposición individual. En ella, a través de 12 obras en óleo, saca de la oscuridad a la luz a las mujeres afrodescendientes.

A través de esta muestra quiso retratar la lucha que a veces se invisibiliza. “El tema de la raza es algo que he trabajado mucho, especialmente lo referente al cabello, aunque tuve la suerte de nacer en una familia que no me alisó el pelo, dejándolo al natural. El migrar a varios países y tener contacto con otras culturas me hizo reflexionar”, dijo la artista, minutos antes del acto inaugural que se llevó a cabo en el Museo de Arte Moderno de Santo Domingo.

“De la Tierra” es un trabajo que lo expone en memoria de su padre Carlos Dore Cabral, quien falleció en enero y de quien siempre recibió apoyo en todo cuanto hacía.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/29/tom-jackson-y-una-mujer-en-frente-de-un-pared-756079a3.jpg Agatha Jamine Brooks. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/29/un-par-de-personas-de-pie-25efb64d.jpg Marcos Morales, Fátima Porterreal y Josefina Gómez Mera. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/29/hombre-y-mujer-posando-para-una-foto-32fcae35.jpg Carlos de a Cruz y Ruth Herrera. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/29/grupo-de-personas-posando-para-una-foto-89b99e70.jpg Mónica La Paz, Iván Cordero y Gabriella Castellanos (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/29/un-grupo-de-folletos-sobre-una-superficie-de-color-negro-3b07f654.jpg