Embajada de Brasil en RD conmemora los 200 años de independencia de su país

La Embajada de Brasil en República Dominicana conmemoró el 200 aniversario de la independencia nacional de su país. El escenario fue uno de los salones del hotel JW Marriott donde el embajador de Brasil Renan Leite Paes Barreto, compartió algunos detalles de la interesante historia por la libertad, proclamada el 7 de septiembre de 1822.

"200 años después de esa fecha alcanzamos una libertad política integral y tenemos una economía próspera, una de las más importantes del mundo", expresó el diplomático al dirigirse a los presentes.

Resaltó que este año 2022 se cumplieron 111 años de las relaciones diplomáticas dominico-brasileñas, las cuales se fortalecen y diversifican a través de intercambios bilaterales, entre ellos los comerciales, de salud y de educación.

"A principio de este mes de septiembre fue conformado y firmado un nuevo programa de cooperación, período 2022-2024 con proyectos en áreas como Atención Integral a la Primera Infancia, Siembra de Arroz de Riego con Tecnología de Precisión, Fortalecimiento de las competencias de los servidores y de la administración pública; y muy pronto será firmado un proyecto en el área de seguridad VIP", anunció Paes Barreto.

Luego de las palabras del embajador, hizo uso del discurso el viceministro de Relaciones Exteriores de RD, Rubén Silié Valdez, quien resaltó quea lo largo de estos 111 años ambas naciones han forjado una amistad robusta y duradera, que con el tiempo continúa consolidándose. Las afinidades en el plano cultural e identitario entre los brasileños y los dominicanos son tan cercanas que cuando los dominicanos visitan Brasil, y viceversa, se sienten como en casa.

Dentro de los tantos acuerdos que han dinamizado la relación bilateral mencionó la exoneración de visados de turismo y negocios, que entró en vigencia a partir del 2021.

"Queremos externder un especial agradecimiento al gran trabajo realizado por el excelentícimo embajador Renan Paes y todo su equipo", concluyó Silié Valdez.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/11/un-grupo-de-personas-posando-para-la-camara-con-un-fondo-verde-c9fb3e37.jpg Patricia Villegas yLivia Páez Barreto. (JESSICA GÓMEZ)

Livia Coelho Paes Barreto, esposa del embajador, invitó a la embajadora dominicana en Brasil, Patricia Villegas. En este escenario le manifestó admiración y reafirmar la importancia de la mujer en el mundo de hoy. "Ustedes tienen a una embajadora que es una máquina de gente, en todos los sentidos, en competencia profesional y como persona. Ambos países comparten una política hacia la mujer, por lo aprovechamos esta fecha para celebrar a la mujer".

En tanto que, Villegas dijo que Brasil "nos ha acogido de una manera impresionante. Me gusta mucho y me gustaría vivir allá en un futuro".

Consideró que República Dominicana tiene mucho que agradecer a Brasil y que, quizás, no tenga como pagarle; sin embargo, "no hay nadie tan rico que no tenga algo que pedir, ni tan pobre que no tenga algo que dar. Brasil nos ha dado muchísimo a nosotros y nosotros tenemos algo que dar y lo que ofrecemos es una gran cooperación en materia de turismo, ya que nos caracterizamos en ser una gran escuela turística a nivel de todo el hemisferio occidental, por lo que se firmará un acuerdo de ambos ministerio para nosotros proveer todos los conocimientos que tenemos para incrementar el turismo en Brasil, incentivando a los dominicanos a que lo visiten".

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/11/un-grupo-de-mujeres-posando-para-una-foto-b381af1b.jpg María Eugenia González, María Jesús Melgen, Rosa María Nadal, Armidis Galán y Denisse Cabral. (JESSICA GÓMEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/11/personas-posando-por-un-foto-a654a557.jpg Katrin Werdermann y Stefano Queirolo. (JESSICA GÓMEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/11/0dl9448-2cd01958.jpg Ivan Teixeira, Regina Araujo, Marta de Valiente y Marcos Valientes. (JESSICA GÓMEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/11/0dl9450-be4f35a6.jpg Rossana Dina, Quety de Betances, Renata Librandi, Andrea Benites, Marianela de Paulino, Amelia Ortiz y Nancy Ferreira. (JESSICA GÓMEZ)