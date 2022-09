Haidy Cruz pone en circulación libro de recetas

Una alimentación saludable no tiene por qué ser aburrida y mucho menos complicada. La coach certificada de salud y experta en pérdida de peso Haidy Cruz lo demuestra en su primer libro de recetas .

La puesta en circulación se hizo en el restaurante Peperoni, donde se destacó que en él se encuentran 32 recetas de platos saludables y fáciles que permitirá llevar un estilo de vida sano sin mucho esfuerzo y libres de culpa.

La propuesta de la coach incluye platos dulces, pastas, desayunos, zumos refrescantes, recetas altas en proteína, snacks fit y variedad de opciones para llevar una alimentación equilibrada.

“Siempre he sido muy creativa en la cocina, tanto así que mis amigos más cercanos me llaman la Chef Frustrada y también mi familia y mis seguidores me impulsaron a hacerlo una realidad. La salud lo es todo y por ende tenemos la solución en nuestras manos porque el alimento es nuestra medicina”, sostuvo Cruz.

El libro está disponible para la venta en Cuesta Libros.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/19/krm2976-d8814dd5.jpg Pedro Musa, Gioconda Sánchez y Michael Gómez (Mister Global 2022). (JESSICA GÓMEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/19/un-par-de-personas-de-pie-0efcf8c5.jpg Mitri Jiménez y Karla Khouri. (JESSICA GÓMEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/19/krm2962-03efbc1b.jpg Presentación“Sin Dieta Ni Excusas”. (JESSICA GÓMEZ)

Haidy Cruz también es empresaria, propietaria de Vitahealthcorp y Vitalifestyle (USA) y tiene más de 11 certificaciones en fitness y salud en especial en nutrición bioquímica y un diplomado en Harvard. Primera mujer en competir en todas las categorías de fitness y ganarlas. 10 veces ganadora de fisiculturismo.