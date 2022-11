Diamonds by Pandora, la nueva colección de la marca creada en laboratorio con oro y plata reciclados

La exclusiva casa de joyería Pandora lanzó Diamonds by Pandora, una nueva colección de diamantes creados en laboratorios con elementos 100 % reciclados, en una revolucionaria apuesta que busca ofrecer a las mujeres de todo el mundo un universo de piezas de joyería de alta calidad, acabados a mano, modernos y genuinos.

En un íntimo encuentro realizado en su tienda de BlueMall, Pandora reunió a un exclusivo grupo de mujeres para presentar esta primera colección llamada Brilliance by Diamonds by Pandora, que celebra el empoderamiento e independencia femenino con piezas que las inspiran a expresar su individualidad.

Con el lanzamiento de Diamonds by Pandora, la marca de joyería más grande del mundo tiene como objetivo capacitar a las mujeres para que compren y usen diamantes todos los días, no solo en ocasiones especiales. Con diamantes creados en laboratorio cultivados en los EE. UU., la nueva colección representa calidad, artesanía y diseño, y hace que las joyas de diamantes sean accesibles para más personas.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/09/mujer-posando-con-un-vestido-rosa-c2920c9a.jpg Aneley Cáceres y Carla Valeriano. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/09/mujer-vestida-de-rosa-posando-para-la-camara-delante-de-un-cartel-4f21a5ac.jpg Deborah Karter y Marianne Cruz. (FUENTE EXTERNA)

“Esta primera colección Brilliance by Diamonds by Pandora trae todo lo nuevo que tiene la marca para ofrecer. Son diamantes hechos 100 % en laboratorios, no minados, pero con las mismas características químicas, físicas y los mismos compuestos del diamante. Hoy Pandora no quiere que alguien te regale el diamante, hoy Pandora quiere celebrarte como mujer”, indicó Giuliana Ferrari, jefe de Marketing de Pandora.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/09/mujer-vestida-de-rosa-posando-para-la-camara-delante-de-una-puerta-1dab4a31.jpg Laurent López y Mari Heinsen. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/09/mujer-con-la-mano-en-la-cara-529e13a4.jpg Gabriella De La O. (FUENTE EXTERNA)

Los diseñadores de Pandora, Filippo Ficarelli y Francesco Terzo, crearon la colección de joyería fina con una interpretación moderna del clásico motivo infinito: un lazo sinuoso y meticulosamente elaborado que eleva cada piedra para refractar la luz con un brillo excepcional en anillos, pulseras, collares y aretes. El diseño único combina dos elementos del engaste de gemas tradicional, un engaste de bisel y una sola punta, para una nueva versión que es tan moderna como atemporal. La forma fluida resultante abraza los diamantes creados en laboratorio, simbolizando alegría, optimismo y fuerza.

Combinando diseño y sostenibilidad

Los diamantes creados en laboratorio son idénticos a los diamantes extraídos de minas, sin embargo, se cultivan en un laboratorio en lugar de excavarse en una mina. Tienen las mismas características ópticas, químicas, térmicas y físicas y se clasifican según los mismos estándares conocidos como 4C: corte, color, claridad y quilate. Los diamantes creados en el laboratorio de Pandora se cultivan, cortan y pulen utilizando energía 100% renovable y tienen una huella de carbono de solo el cinco por ciento de la de un diamante extraído.

Para reducir aún más el impacto climático de las joyas e ilustrar el liderazgo de sostenibilidad de Pandora, es la primera colección de Pandora elaborada con plata y oro 100 % reciclados. Esto hace que la huella de carbono del producto de entrada de la colección, un anillo de plata esterlina con un diamante de 0.15 quilates, esté en línea con las emisiones promedio de una camiseta. El producto estrella, un diamante creado en laboratorio de 1.0 quilates engastado en un anillo de oro macizo de 14k, tiene una huella que es menor que las emisiones promedio de un par de jeans.

La nueva colección es un avance significativo para Pandora, ya que la compañía se ha comprometido a fabricar todas sus joyas con plata y oro reciclados para 2025.