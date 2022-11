Inauguran primer mercado gastronómico en Santo Domingo

Santo Domingo ya cuenta con un mercado gastronómico en el centro de la ciudad. Esta nueva propuesta llega por primera vez a República Dominicana de la mano de Aldo Bonarelli y el proyecto Delmonico Hospitality.

Este nuevo espacio gastronómica que está ubicado en el centro comercial Acrópolis Center, pone sobre una misma mesa una amplia variedad de estilos culinarios, entre estos: comida japonesa, italiana, dominicana, mexicana y norteamericana.

“Casaducho”, nombre que recibe el nuevo espacio vibrante, es un destino gastronómico que le permitirá a los clientes elegir entre una amplia variedad de opciones, y al mismo tiempo, consumir productos de calidad con precios asequibles.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/14/10-deborah-karter-y-yasmina-marra.jpg Deborah Karter y Yasmina Marra. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/14/12-veronica-varela-y-monica-varela.jpg Vero´nica Varela y Mo´nica Varela. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/14/18-maria-consuelo-bonilla-y-marcos-rosario.jpg Mari´a Consuelo Bonilla y Marcos Rosario (FUENTE EXTERNA)

Aldo Bonarelli, aseguró en el acto de apertura que este innovador y ambicioso proyecto busca impulsar la cocina a nivel nacional y reinventa la idea ‘food hall’ en un contexto local, ofreciendo un nuevo significado a la experiencia gastronómica de las principales ciudades del mundo en combinación con la regional.

Las siete estaciones de Casaducho

Hokkaido , un restaurante japonés.

, un restaurante japonés. Rock Brgr , con extraordinarias hamburguesas.

, con extraordinarias hamburguesas. Cantina La Cuadra , que trae la auténtica cocina mexicana.

, que trae la auténtica cocina mexicana. Napa Fresh , con opciones frescas y saludables.

, con opciones frescas y saludables. El Próximo , con su toque de comida callejera dominicana.

, con su toque de comida callejera dominicana. La Pecora , una pizzería en horno de ladrillo.

, una pizzería en horno de ladrillo. El Bar, con cocteles de clase mundial.

¿Cómo ordenar?

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/14/14-hamburguesa.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/14/14-hamburguesa.jpg Hamburguesa (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/14/16-chicharron.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/14/16-chicharron.jpg Chicharro´n (FUENET EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/14/19-ensalada.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/14/19-ensalada.jpg Ensalada (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/14/20-victor-arias-y-beatriz-abud.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/14/20-victor-arias-y-beatriz-abud.jpg Vi´ctor Arias y Beatriz Abud. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/14/21-joana-lora.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/14/21-joana-lora.jpg Joana Lora (FUENTE EXTERNA)

Casaducho cuenta con el simple concepto de autoservicio, dándole la libertad al público de navegar el local y conocer los pequeños detalles de cada uno de los establecimientos. Los restaurantes están compuestos para el disfrute visual y para ordenar y retirar la comida. Por medio de ‘avisadores’ móviles, cada comercio notifica al consumidor cuándo su orden está lista para ser retirada.

Diseño del espacio

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/14/22-rafael-de-los-santos-y-stephanie-gerardino.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/14/22-rafael-de-los-santos-y-stephanie-gerardino.jpg Rafael de Los Santos y Stephanie Gerardino. (FUENET EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/14/17-monica-varela.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/14/17-monica-varela.jpg Mo´nica Varela. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/14/13-helen-blandino-deborah-karter-y-yasmina-marra.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/14/13-helen-blandino-deborah-karter-y-yasmina-marra.jpg Helen Blandino, Deborah Karter y Yasmina Marra. (FUENTE EXTERNA)

Este escenario posee un diseño contemporáneo y cálido, acoge a sus visitantes de una forma amistosa, despertando la curiosidad y el placer simple del buen comer. A través de la visual, el contraste entre la luz natural, el uso cromático y una arquitectura casi vanguardista, logra el destello de un boceto enérgico e ingenioso.

“Este novedoso proyecto nace inspirado en los mercados típicos de las grandes ciudades, donde evolucionamos la experiencia de los amantes del buen comer, quienes van a deleitarse disfrutando de los platos de diferentes emprendimientos gastronómicos y chefs emergentes”, expresó Bonarelli.

Patricia Ramela, gerente general de Acrópolis Center, añadió: “Este nuevo concepto viene a continuar reafirmando el compromiso de brindarle a nuestros clientes un espacio donde vivir experiencias inigualables, con los más altos estándares de calidad y buen gusto”.

Este rincón del emporio comercial posibilita el disfrute de lo más emblemático de la comida callejera e internacional, sin necesidad de andar buscando diariamente un nuevo espacio. Al permitir la selección de múltiples restaurantes en una misma locación, consiente a la clientela en recibir una especialización mayúscula en cada bocado. Incluso, abre la ocasión en la que un grupo de personas, que busca opciones distintas que comer, puedan hacerlo bajo el mismo techo y en la misma mesa.

Horario

Con capacidad para acoger 200 personas y con un horario de domingos a jueves de 11:30 a.m. a 11:00 p.m. y viernes y sábados de 11:30 a.m. a 12:00 a.m., la propuesta ofrece un verdadero entretenimiento masivo de entretenimiento y recreación para los foodies.