Vuelve The Whisky Store: el lugar donde encontrar el regalo perfecto para esta Navidad

Regresa nuevamente The Whisky Store de Diageo, donde podrás encontrar el regalo perfecto para estas festividades. The Whisky Store es una nueva tienda de licores y bebidas espirituosas que propone un concepto boutique innovador, el cual consiste en la cata y compra de licores de etiqueta premium, asi´ como ser el lugar donde encontrar el regalo perfecto durante las fiestas con las diferentes opciones de bebidas que ofrece, además de envolturas de regalos y grabados. Dicho proyecto contara´ con un establecimiento permanente en el centro comercial A´gora Mall, y uno transitorio en BlueMall Santo Domingo.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/16/5-jorge-ricardo-y-nahtalie-duran.jpg Jorge Ricardo y Nathalie Durán. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/16/8-maeno-gomez-casanovay-lia-pellerano.jpg Maeno Gómez Casanova y Lía Pellerano. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/16/14-david-maler-y-nashla-bogaert.jpg David Maler y Nashla Bogaert. (FUENTE EXTERNA)

Para el lanzamiento de la tienda se realizo´ un evento con allegados e invitados especiales de la marca, el cual conto´ con experiencias culinarias y cocteleras a cargo del chef Carlos Romero. Además de degustar de la excepcional colección de bebidas espirituosas, los presentes disfrutaron de la mágica música de Niko´la Santiago.

La boutique The Whisky Store cuenta con una variedad selecta de etiquetas de whiskies y tequila perfectas para un regalo de alta calidad y exclusividad. Su portafolio consta de marcas reserva como Johnnie Walker, Buchanan’s, The Singleton, Talisker, Old Parr y Don Julio. De igual manera, la tienda trae innovaciones dentro del mundo espirituoso con Johnnie Walker Black Label Sherry Finish y The Singleton, en sus tres variedades: 12, 15 y 18 an~os.

En el marco de la apertura de la tienda, Diageo presento´ la edición limitada de Johnnie Walker Black Label Sherry Finish; el regalo perfecto para halagar a quien convierte las noches en historia.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/16/15-jose-miguel-bonetti-y-jose-luis-venta.jpg José Miguel Bonetti y José Luis Venta. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/16/24-luis-almanzar-y-caroline-aquino.jpg Luis Almánzar y Caroline Aquino. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/16/26-pamela-sued-y-hector-anibal.jpg Pamela Sued y Héctor Aníbal. (FUENTE EXTERNA)

La emblemática locación representa un espacio de gran valor a la cultura catadora del país. A través de su diseño fundamentado en mármol y patrones dorados, da vida al espacio e incorpora el sentido premium clásico de sus marcas, con un modernismo alineado al centro comercial y su clientela.

“El Whisky Store nace como un espacio de conveniencia y educación, donde las personas pueden encontrar los mejores destilados de Diageo y aprender sobre sus características, para asegurar que encuentren el regalo perfecto para sus seres queridos y que nuestras marcas continúen estando al centro de las celebraciones más especiales de nuestros consumidores, siempre responsablemente”, fueron las palabras de Karen A´lamo, directora de Cultura e Influencia para Centro América y el Caribe.