Arajet presenta su nuevo servicio "Arabonito" un bono corporativo para viajar

La aerolínea dominicana Arajet presentó su nuevo producto “Arabonito”, un bono corporativo con el que la compañía ofrece a las empresas una opción para regalar a sus colaboradores.

Esta nueva aerolínea de precios bajos mostró a los representantes de gremios empresariales, la banca nacional y el sector oficial aeronáutico del país el nuevo producto que consiste en un grupo de códigos que las compañías pueden comprar como tarjetas de regalo para que sus empleados los cambien por pasajes aéreos o cualquier otro servicio de Arajet.

Estos bonos están disponibles desde 100 y hasta 500 dólares: en el evento de lanzamiento Víctor Pacheco, CEO y fundador de Arajet, explicó que Arabonito es una herramienta disruptiva que empoderará a las empresas para compensar, celebrar y reconocer el esfuerzo y la dedicación de sus colaboradores.

“Nuestra misión es democratizar los cielos de las Américas y lograr que cientos de miles de dominicanos que nunca habían volado, lo puedan hacer gracias a nuestras tarifas bajas y aviones de última generación. Arabonito contribuye con esta misión involucrando a las empresas dominicanas como habilitadoras y protagonistas de un beneficio que mejora sustancialmente la calidad de vida de sus colaboradores conocer nuevos destinos que cambian su forma de ver el mundo”, dijo Pacheco.

Los Arabonitos están disponibles para todas las compañías dominicanas y extranjeras basadas en República Dominicana a través del correo ventas.arabonito@arajet.com, y podrán usarse sin restricciones de tarifas, fechas o rutas. Según se explicó con estos bonos los beneficiarios podrán pagar no solo el costo de sus boletos, sino también maletas, selección de asientos, upgrades, acceso prioritario o cualquier otro extra requieran a través de www.arajet.com

Volar ya no es el privilegio de unos pocos, así lo entiende Arajet. Esta compañía tiene el compromiso de que en República Dominicana viajar sea una opción real de todos y disponible al alcance de un click.

“Juntos, las empresas y Arajet, pondremos a volar a cientos de miles de dominicanos, premiando su esfuerzo y fortaleciendo su lealtad y su sentido de pertenencia, logrando que ese colaborador sea más productivo y se sienta más comprometido con su compañía”, aseguró Pacheco.