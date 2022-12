Inauguran Fundación Mas Allá de la Piel

Con el interés de impactar de manera integral las personas con padecimiento de la piel, fue realizado el acto de apertura de la Fundación Mas Allá de la Piel, primera entidad en su tipo en República Dominicana.

De acuerdo Karen Gutiérrez, presidenta fundadora, esta entidad busca “ayudar emocionalmente a aquellas personas afectadas con cualquier tipo de padecimiento de la piel y que esto le esté provocando complejos. Lo haremos a través de grupos de apoyo, programas de acompañamiento y evaluaciones con profesionales interdisciplinarios”.

Además de presentar la filosofía y método de trabajo de la Fundación, Gutiérrez compartió con los presentes parte de su historia de vida, retos, momentos más débiles, quebrantos y la incertidumbre que vivió ante un diagnóstico inesperado en el “mejor momento de su vida”. A la vez que mostró su coraje, esperanza, transformación y cómo esa enfermedad fue el medio que Dios usó para enseñarle a detenerse y escuchar cuando lo interno y lo externo hablan.

Con un emotivo mensaje que erizo la piel de todos los presentes, Lola (como cariñosamente es conocida) expresó su principal motivación con la Fundación Mas Allá de la Piel. “Esto no se trata de mi, sino de vidas. Es una causa que no busqué, pero que me escogió y que recibo con mucho amor y responsabilidad. Solo soy una mensajera de aquellos que no tienen una voz, de un mensaje muy claro; y es que, tu valor está por encima de tu piel, de tu circunstancia y de tu proceso”.

La terraza del edificio The Box Working Space sirvió para recibir un selecto e íntimo grupo de personalidades y amigos de Gutiérrez, dentro de los que se destacan: Avía Levi, vice embajadora de Israel; ejecutivos de Farmacias Los Hidalgos y Grupo Corripio y Heidy Paniagua. Las marcas Aderma, Ducray y HQ10 tambien estuvieron presentes.

El momento de bendición final estuvo a cargo del pastor Edgar Winter, quién bendijo este proyecto para que sea de mucha ayuda no solo en República Dominicana, sino también en otros países del mundo.

Sobre la Fundación Mas Allá de la Piel

Nace como hito social en República Dominicana para apoyar a personas con padecimientos de la piel a construir una sana autoestima por encima de su condición.

Karen Gutiérrez es su presidenta fundadora y fue diagnóstica con psoriasis en 2017, una enfermedad autoinmune que afecta las células de la piel y provoca lesiones permanentes en ella. A través de esta enfermedad y las adversidades a las cuales se enfrentó física y emocionalmente que recibe el impulso de presentarle al mundo sus marcas de batallas, llevando por ello esta fundación dicho nombre.