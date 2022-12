“Manos con Corazón”, voluntarios que salvan vidas

El voluntario cumple una función vital en la sociedad, ser un agente de cambio en la lucha contra la pobreza, desigualdad, sufrimiento y el aislamiento que sufren los menos favorecidos. Para reconocer esta importante labor, cada 5 de diciembre se celebra a nivel mundial el Día Internacional de los Voluntarios, decretado en 1985 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En el país, diversas instituciones, empresas y gremios motivan a sus colaboradores a realizar servicio voluntario, sin embargo, se trata de una decisión individual que termina aportando grandes satisfacciones a quienes lo ejercen. Ejemplo de esto, es el voluntariado “Manos con Corazón”, que cada año participa en la Jornada de Cirugías de HanesBrands, en Bonao.

Compuesto por más de 100 voluntarios diarios, que trabajan durante todo el año, pero en especial durante las dos semanas de la jornada, dedicando periodos que superan las 12 horas. Esto con el propósito común de contribuir a que el mayor número de personas sean atendidas durante La Jornada de Cirugías.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/05/personas-sentadas-en-una-mesa-91727c22.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/05/un-nino-con-un-celular-en-la-mano-28d17a91.jpg

William González, un voluntario que ha participado desde el 2013 en esta jornada, trabajando desde mucho antes de su inicio en el montaje y acondicionamiento del hospital y el consultorio móvil, afirma que son innumerables los buenos momentos que ha vivido dentro de la jornada, pero en especial está agradecido de tener la oportunidad de ayudar a los enfermos y ser testigo de cómo les cambia la vida. “Cada año participo, y lo que recibo aquí es mucho más que lo que doy. Nunca olvidaré a un joven, su nombre es Carlos, que tras un accidente de tránsito tenía una traqueotomía y como consecuencia tenía dañadas las cuerdas vocales y para hablar tenía que tocarse un aparato en la garganta. Es una persona muy simpática y alegre, pero que sufría mucho por este problema. Recuerdo que luego de la cuarta cirugía para corregir su problema de salud, cuando estaba en la sala de recuperación comenzó a gritar, nosotros corrimos asustados a ver qué pasaba, si se había puesto violento o algo. Cuando fuimos a verlo gritaba “puedo hablar, ya puedo hablar”, nunca olvidaré ese momento, todos nos pusimos a llorar”, recuerda González.

En cambio, otros, mientras ayudan a los demás, también encuentran su propósito en la vida. Así le pasó a Jocabed Jiménez, quien tras participar desde los 14 años como voluntaria, confirmó que estudiar medicina era su verdadera vocación. “Siempre quise estudiar medicina, pero luego de estar aquí trabajando en la jornada, apoyando a los doctores me di cuenta de que era realmente mi vocación. Hoy soy estudiante de medicina, y los doctores me dejan participar de las cirugías, viéndolas , mientras las realizan. Ayudo como intérprete en las consultas, sirviendo en lo que fuese necesario en el área de postquirúrgico, en fin, he aprendido muchísimo y no cambiaría esta experiencia por nada del mundo”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/05/un-grupo-de-personas-sentadas-en-una-alfombra-roja-ea102f1f.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/05/un-grupo-de-personas-sentadas-en-una-alfombra-roja-ea102f1f.jpg

Para la coordinadora de la Jornada de Cirugía, Sonia Almonte, la labor de los voluntarios es vital. “Esta Jornada de Cirugía no sería posible sin el respaldo de todos los voluntarios que participan, como son los doctores, enfermeras y colaboradores de Hanes junto a sus familiares que cada año no escatiman esfuerzos para venir a ayudar. Como empresa nos comprometemos en realizar el aportar con los equipos, materiales médicos, medicamentos, alimentación durante el proceso delas cirugías y apoyo al Hospital que nos alberga durante las misiones, pero nada de eso sería suficiente sin los voluntarios que participan en cada jornada, son sin duda nuestra columna vertebral”.

El voluntariado de Hanesbrands, “Manos con Corazón”, trabaja desde el 2012 en esta Jornada de Cirugías que se realiza en Bonao, y que tiene como único fin ofrecer un mejor futuro a niños, jóvenes y adultos de escasos recursos, que por diversas condiciones médicas enfrentaban limitaciones en su día a día. Hoy, la empresa y sus voluntarios cosechan con orgullo el esfuerzo y dedicación depositados en este proyecto: más de 1,250 cirugías médicas gratuitas realizadas con éxito y más de 6,950 atenciones médicas. En total, el voluntariado de Hanes invierte más de 5,000 horas en asistencia a este y otros proyectos.

La labor social tiene múltiples beneficios psicológicos para quienes la realizan, pues contribuye a crear una autoimagen positiva, tener sentido de pertenencia, socializar con la comunidad y evita el aislamiento. Además, especialistas lo recomiendan para las personas adultas, pues los mantienen ágiles, mientras combaten la soledad.