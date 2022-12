‘Femminello’, la nueva línea de fajas que moldea el cuerpo

En todo momento, las mujeres desean verse con una figura escultural. Para alcanzar esta meta surgió la línea de fajas ‘Femminello’, la cual fue presentada durante un concurrido coctel celebrado en el restaurante Mijas.

Alejandra Silva, propietaria de la marca, al saludar a los presentes afirmó que ésta surge de la necesidad de no renunciar a usar los pantalones blancos porque eran demasiados reveladores.

Este proyecto es un sueño que empezó a materializarse en 2020 “pero que ha estado en mi cabeza en los últimos 16 años. Siempre estaba buscando hilos y agujas para telas con lycra y me auxiliaba de una máquina de coser que era de mi suegra”.

“Yo usé leggins deportivos y biker shorts, pero me agregaban volumen y a veces alisaban la apariencia de mis piernas, de mis glúteos, me sacaban chichos en la cintura, es decir, que ponían en evidencia esos detalles que no quiero mostrar, por eso, empecé a buscar prendas que disimularan mis curvas debajo de mis pantalones”.

Dijo que esta faja es para todas “aunque principalmente, ha venido a solucionar una preocupación de las mujeres con cuerpo de pera, que, como yo, necesitábamos una prenda que nos diera ese look firme y suave debajo del legging, maxi falda o maxi vestido, y sobre todo, que no se note debajo de los pantalones”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/07/grupo-de-personas-posando-delante-de-una-pared-09175f67.jpg Claudine Nova, Celeste Pérez y Yaira Cassó. (FUENTE EXTERNA)

Silva explicó que esta pieza íntima no compite con la faja de cuerpo entero, ni con la faja tipo bermuda, sino que resuelve un problema de funcionalidad y estilo sin exigir crédito porque no se nota, “nadie sabe lo que traes puesto debajo del pantalón blanco; solo saben que estás impecable”.

Agregó que estas fajas son delicadas, se acomodan suavemente a la piel y elevan el ajuste de los pantalones. “Nuestros leggins moldeadores son lo suficientemente poderosos para realzar los glúteos, moldear el abdomen y estilizar las piernas con tecnología que previene las várices”.

Sobre la tela utilizada para su fabricación, Silva dijo que iniciaron con tejido tipo media en Denier 70, con acabado mate, “pero, gracias a que el mercado dominicano es tan dinámico y exigente decidí trabajar con denier 90, en acabado brillante y denier 110 en acabado satinado. Independientemente del grosor, estos tejidos son altamente resistentes y satisfacen el nivel de cobertura que las mujeres necesitamos en cada ocasión”.

El estilista Eddy Gómez, tuvo una breve participación, en la que destacó que ‘Femminello’ es una marca que ha unificado la importancia de la fibra, el estilo, la sensación al tacto, la delicadeza, suavidad y comodidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/07/grupo-de-personas-posando-delante-de-una-pared-8f258db7.jpg Millizen Uribe y Gina Almonte. (FUENTE EXTERNA)

Agregó que todas sus prendas son suaves, transpirables con una sensación agradable al contacto con la piel, fabricadas pensando en el clima tropical que predomina en República Dominicana.

Variedad de la línea

Alejandra Silva indicó que su producto estrella es el Fem Shaper, es decir, la línea de leggins moldeadores con tejido de media. Además, las clientes tienen la opción de comprar pantis con efecto reductor hechos de tejido ‘ice silk’, que es una fibra viscosa sin costura ni ruedo, sino con un corte láser o un discreto doblez fijado con presión y adhesivo.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/07/un-grupo-de-personas-posando-delante-de-una-pared-05ebc682.jpg Tania Alcalá, Santa de la Cruz y Grisell Lora. (FUENTE EXTERNA)

En cuanto a la carta de colores va desde el arena, corcho, invierno, bronceado, moca y cocoa. “Con esta variedad todas encontramos el tono nude que más se parece a nuestro tono de piel. También, tenemos una línea en colores negro y azul marino ideal para prendas negras de vestir o jeans”.

“Recomiendo ‘Femminello’ porque es una línea que brinda máxima sujeción, con efecto inmediato sin sacrificar la comodidad cuando usamos nuestros pantalones favoritos. Ser sexi ha sido asociado con tener el cuerpo perfecto, lo cierto es que ser sexi es sentirte bien por dentro y por fuera”.