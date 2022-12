Celebran una gran gala de Navidad con el concierto “La música nos une”

La Fundación AES Dominicana, la Empresa Generadora de Electricidad de Itabo y el Ministerio de Cultura celebraron la “Gran Gala de Navidad” con el concierto “La música nos une”, donde más de 160 músicos, entre estudiantes y profesores del Conservatorio Nacional de Música, se hicieron dueños de la Sala Principal del Teatro Nacional interpretando melodías del mundo.

Más de mil invitados fueron recibidos por la ministra de Cultura, Milagros Germán; Edwin De los Santos, presidente de AES Dominicana y la Fundación AES Dominicana; así como Lina García, miembro del Consejo de Directores de la Generadora de Electricidad Itabo y presidente de la empresa Envases Antillanos.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/20/un-grupo-de-personas-posando-junto-a-una-persona-con-traje-y-corbata-e08a7ec1.jpg Luisa de Jiminián y Anthony Jiminián. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/20/personas-posando-por-un-foto-aefad195.jpg Giselle Leger y Michelle Reyes. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/20/un-grupo-de-personas-con-traje-formal-26e37433.jpg Osvaldo González, Anyolina Polanco y Renny Medina. (FUENTE EXTERNA)

El propósito del concierto fue recaudar fondos para apoyar en la promoción tanto nacional como internacional de los estudiantes de música de República Dominicana, así como continuar aportando en su educación musical en el Conservatorio Nacional de Música, cubriendo necesidades de esa institución, y complementando sus estudios a través de becas en Berklee College of Music.

Edwin De los Santos expresó que “desde el año 2015 apoyamos a los estudiantes convirtiéndonos en un puente entre sus sueños y el acceso a la excelencia educativa”.

“La Fundación AES Dominicana ha venido apoyando y promoviendo la economía naranja creando las plataformas necesarias para que lo mejor del talento artístico dominicano brille, contribuyendo en la preparación de más 40 de jóvenes músicos destacados del Conservatorio Nacional de Música, otorgándoles becas para completar su formación técnica en los estudios de veranos que ofrece Berklee College of Music, en la ciudad de Boston, Estados Unidos”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/20/un-hombre-con-traje-y-corbata-parado-junto-a-una-mujer-3d9000c9.jpg Patricia Bobea y Alberto Lazala. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/20/un-grupo-de-mujeres-posando-para-una-foto-324836d3.jpg Anyolina Polanco, Betty Mejía, Alda Reyes y Rita Peña. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/20/una-pareja-posando-para-una-foto-1a22df71.jpg José Vélez y Alexandra Borbón. (FUENTE EXTERNA)

La Gala de Navidad 2022 es la continuación de lo que fue el exitoso concierto virtual con 173 músicos, celebrado por primera vez en el año 2021 el día de Navidad y transmitido por CDN, canal 37, como regalo de Navidad y retransmitido el 1ro. de enero de 2022.

De los Santos agradeció el apoyo de la Primera Dama, Raquel Arbaje de Abinader, de Erica Muhl, presidenta de Berklee College of Music y la Ministra Milagros Germán. También de los patrocinadores Multiquimica Dominicana, Línea Clave Internacional y Viamar.

El programa de la noche incluyó temas como “Joy to the World” con la participación del Coro del Conservatorio; canciones de Piro Valerio, Víctor Víctor, Luis Días, Cole Porter y Víctor Young.

Además incluyeron los clásicos navideños “Jingle Bells”, “Christmas that special time of the year”, “La trulla navideña”, “Volveré” y terminaron con “Volvió Juanita”.

El público aplaudió de pie estas brillantes interpretaciones que abarcaron los géneros de jazz, sinfónico, música tropical y bachata.