The Dress Room abre sus puertas

Con el objetivo de brindar comodidad a la mujer al momento de buscar opciones para sus momentos especiales, abrió The Dress Room, una tienda de vestimenta de alquiler, ideales para bodas, cócteles, galas; cumpleaños y fiestas.

Además cuenta con los últimos cortes, diseños de temporada y colores de tendencia; los vestidos provienen del mercado internacional al igual de piezas exclusivas de diseñadores dominicanos e internacionales.

“El propósito es brindar a un público joven y adulto la facilidad de adquirir para sus momentos y ocasiones especiales, una solución desde un evento, una gala hasta un cumpleaños. En ese sentido espero que las damas encuentren en The Dress Room un concepto nuevo sin tener que gastar en un atuendo que no volverán a usar”, expresó Pamela Rodríguez, propietaria The Dress Room.