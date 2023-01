Aperturan nueva empresa: Design and Build by Javier Rafel

Ejecutivos de la empresa Design and Build By Javier Rafel, SRL, ofrecieron un cóctel con amigos, proveedores, clientes y ejecutivos de los medios, para hacer oficial el lanzamiento de Design and Build By Javier Rafel, SRL, empresa parte del grupo 3g-office RD, que desde el 2018 vienen trabajando juntas. Además el encuentro sirvió para dar la bienvenida a la época navideña.

Javier Rafel, Ceo de la empresa, agradeció a los asistentes, reafirmando el voto de confianza que le dan sus clientes. Design and Build By Javier Rafel surge de la necesidad de explorar nuevos sectores de la arquitectura y construcción más allá del workplace que hacen desde 3g-office RD, como lo es el residencial, turístico, industrial, zonas francas y demás áreas del diseño y la construcción.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/02/personas-posando-por-un-foto-0fde65a0.jpg Eduardo Helu y Ginny Heinsen. (FUENTE EXTERNA)

“Somos un grupo de profesionales de la arquitectura y construcción con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Design and Build By Javier Rafel, el enfoque principal se centra en el usuario y sus necesidades captando sus preferencias para brindarles soluciones originales, sostenibles, accesibles, funcionales y sobre todo de una muy alta calidad”, señaló Javier Rafel.