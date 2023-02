Trabajadora doméstica gana 55.9 millones de pesos con la LottoLoteka

Aracelis Castillo Gumbs, trabajadora domestica de 44 años, residente en el sector San Carlos La Romana, recibió 55.9 millones de pesos que ganó con la Lotto de Loteka.

Aracelis Castillo Gumbs, quien es madre soltera de dos hijas, dijo sentirse agradecida de Dios y de Loteka, ya que cada vez que jugaba lo hacía con la esperanza de que algún día tendría la oportunidad de cambiar su estilo de vida.

En medio de una gran emoción Castillo Gumbs expresó: "La vida me ha enseñado a seguir mis sueños y siempre me mantuve siguiéndolos. Tengo un Dios el cual sabe que soy una mujer luchadora y que tarde o temprano me tendría algo bueno”.

La señora Castillo realizó la jugada ganadora el jueves 12 de enero a las 10:43 a.m. en una agencia ubicada en la calle Desiderio Arias No. 24 del sector San Carlos en La Romana. Los números ganadores fueron 38-24-21-14-23-16.

Al describir su experiencia, la ganadora Aracelis expresó que lleva un año jugando Loteka “porque al no saber leer, no saber escribir ni estudiar nada, yo me decía que esto es una esperanza que uno tiene para conseguir algo, siempre tiraba mi numerito”.

Continuó diciendo: “Me motivé a jugar Lotto Loteka porque es un juego nuevo; yo jugaba otro sorteo y no me sacaba; solo cogía 2 o 3 números y dije: déjame cambiar; cambié y llegué a jugar como cinco veces y al completarse las cinco veces, gracias al Señor la pegué".

El señor Edgar Tejada, director ejecutivo de Loteka, dijo: “créanlo, nada nos hace sentir más felices que el hecho de saber que el principal premio de nuestros juegos millonarios va a contribuir a que una persona humilde realice, junto a su familia, los grandes sueños de su vida; pues con ello el equipo de Loteka siente que está contribuyendo a hacer feliz a una familia de escasos recursos, pero, sobre todo, que está contribuyendo a mejorar sustancialmente su calidad de vida al ayudarla a salir de la línea de la pobreza”.

Otra ganadora fue Nayeli Miranda, quien vendió la jugada ganadora. Nayeli tiene 4 meses trabajando como representante de ventas en Loteka y recibirá 559,571 pesos, equivalente al 1% del premio, como incentivo de ventas.

Miranda sostuvo que su mayor sueño es salir adelante, tener su casa y que su hija tenga un buen futuro.

“Yo me enteré de que fui la vendedora del ticket ganador porque mi supervisora me llamó y me informó que yo fui la que vendí el Lotto Loteka ganador, yo no lo creía y me puse muy contenta, con el dinero que me gané siendo la vendedora del ticket ganador; pienso terminar mis estudios", manifestó Caminero.

Miranda agregó: "Le recomiendo a mis compañeras que promocionen el juego LottoLoteka entre nuestros clientes y recuerden que si su cliente gana usted también, para que sea una feliz ganadora como yo".