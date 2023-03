Anuncian el documental “Renacer”

Los ejercicios y los tratamientos no devolvieron a Patricio Lópezla movilidad que un asalto le provocó, pero sí la oportunidad de "Renacer", tal como se llama el documental de su vida realizado por Pop Entertainment y que ha sido auspiciado por la La Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos (ACAP).

La rueda de prensa se llevó a cabo en la Sala VIP de Caribbean Cinemas de Downtown Center, donde se dio a conocer algunos aspectos de la vida del del nadador paralímpico, quien es uno de los 10 mejores competidores de América en varios tipos de nados; así como algunas de las cosas que hacen singular este filmeescrito y dirigido por Tito Rodríguez. Entre ellas que ha sido traducido en lengua de señas.

Se informó que después de presentarse en las salas de cine, ACAP lo llevará de forma gratuita durante un año, vía los centros culturales y universidades del país de las distintas ciudades y provincias en las que la Asociación Cibao tiene presencia comercial (Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, Santiago, Mao, La Vega, Moca, San Francisco de Macorís, Tenares, Bonao, Baní, La Romana y Bávaro.

Durante su participación Patricio López respondió preguntas a los medios y confesó que“no me creía lo del documental, pero hoy me regocija que mi historia pueda llegar e inspirar a otros; la natación me cambió la vida, dentro del agua yo soy otra persona”.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/03/02/un-grupo-de-personas-en-un-escenario-66ec403d.jpeg El documental estará en las salas de cine el 23 de marzo. (JESSICA GÓMEZ)

Danilo Reynoso, productor y director de Pop Entertainment, manifestó: “queremos que más personas conozcan y se inspiren a través de esta historia; Patricio es un ejemplo, no solo para los atletas en condiciones especiales, sino para cualquier ser humano”.

Asimismo, Evelyna Rodríguez, productora ejecutiva dijo que “tenía una deuda con la comunidad sorda con la que vengo trabajando hace 7 años, y este documental era perfecto para dar un mensaje verdadero sobre inclusión”.

Yara Hernández, gerente de Comunicaciones y Sostenibilidad de la ACAP expresó que la ACAP apoya como patrocinador esta iniciativa, y que “en esta oportunidad nos hemos sentido aún más identificados con sus ideas, por tratarse de un testimonio, de una historia de la vida real, con tanto poder y con el potencial de apoyarnos en el objetivo institucional de levantar una voz de sensibilización sobre las barreras que impiden o limitan la participación de las personas con discapacidad en la sociedad”.

Patricio ha participado en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019, Juegos Paralímpicos Tokio 2020, y en este 2023 busca asegurarse un puesto en los 50 metros pechos, el 150 combinado y los 200 metros libres para el Mundial Paralímpico, así como los tiempos reglamentarios para clasificar en los próximos Panamericanos en Chile, y de ahí a los Juegos Paralímpicos de París 2024.