Superintendente de pensiones participa en el panel “Rol de la mujer en el Sistema de Pensiones”

El superintendente de Pensiones, Francisco Torres, expresó que la mujer dominicana fue clave en el establecimiento y la evolución del sistema de pensiones en el país, reconociendo como figura principal a doña Persia Álvarez, por ser la primera mujer en dirigir la entidad que preside y haber tenido sobre sus hombros la responsabilidad de hacer operativo todo lo que establecía la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social.

Torres habló durante su participación en el panel “Rol de la mujer en el sistema de pensiones” que auspició la Revista Mercado en la celebración de Mercado Power Women Summit 2023, una actividad en el que 50 mujeres de poder y éxito abordan el papel y liderazgo femenino en la vida pública, social, política y económica de la República Dominicana.

El superintendente de Pensiones compartió escenario con Kirsis Jáquez, presidenta ejecutiva de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP); Carolina Serrata, directora general Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) y Leymi Lora, abogada y especialista en Seguridad Social, bajo la conducción de Alberto Labadía, editor senior de Mercado Media Network.

A propósito de celebrarse el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, Torres dijo que uno de los sectores en la República Dominicana que ha tenido el privilegio de contar con un aporte fundamental de las mujeres ha sido precisamente el sistema de seguridad social dominicano.

Homenaje

Reconoció que doña Persia Álvarez, además, se enfocó en un principio, a la identificación de profesionales destacados en el área de otros países en los que el sistema de seguridad social eran referencia, para lograr la formación de un grupo de profesionales responsables de acompañarla en la primera etapa, al frente de la Superintendencia de Pensiones.

No conforme con eso, también se esforzó por establecer todos los procedimientos de funcionamiento y las certificaciones de calidad que permitieran contar con un sistema robusto y eficiente.

“Sin duda, el aporte de doña Persia Álvarez ha sido fundamental para el sistema, y no me queda ninguna duda de que quienes me acompañan hoy en este panel hacen honor a ese desempeño, y estoy seguro de no equivocarme al afirmar que, en un futuro, su aporte también será reconocido con ese mismo valor", dijo el superintendente ante un público dominado por mujeres destacadas en diferentes ámbitos del quehacer social, económico y cultural del país.

Optimización del sistema de previsión

En ese mismo orden, el Superintendente de Pensiones dijo que los sistemas de seguridad social, como cualquier otro aspecto que involucra el bienestar de una población en el mundo entero, siempre tienen o podrán tener áreas de oportunidad o de mejora, y la República Dominicana no es la excepción.

“Es muy importante el rol de la institución que me honro en dirigir, porque me corresponde precisamente, velar por el estricto cumplimiento de la Ley 87-01 por parte de los distintos actores pertenecientes al sistema de pensiones. En nuestro caso, pienso que el principal reto que se nos presenta es la optimización del sistema de previsión, que puede lograrse mediante la reducción de la informalidad”.

Torres entiende que, “para que sea cada vez más o mejor comprendido cómo funciona el sistema, el rol de cada uno de los actores, la relevancia que tiene para cada persona o trabajador tener una previsión de futuro, es necesaria la formalización", explicó.

Abogó que para lograr este propósito es imprescindible hacer uso del recurso de la educación, que es uno de los pilares sobre los que, en lo personal, basa su gestión al frente de la Superintendencia de Pensiones, siempre velando por la protección de los derechos previsionales de los afiliados y beneficiarios, en un mercado transparente y en estricto cumplimiento de la ley.