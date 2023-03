Escritora y conferencista Pridah Suero ofrece charla “Mujer Volcánica”

La escritora, autora y conferencista Pridah Suero dictó la conferencia “Mujer Volcánica, para un grupo de damas profesionales y académicas de República Dominicana.

El encuentro tuvo la finalidad de exaltar el potencial humano inherente de las mujeres y de cómo pueden manifestar la energía femenina para desarrollar diversos roles con excelencia en una sociedad altamente demandante.

Suero dijo creer firmemente en trabajar en la formación y en el crecimiento integral de la mujer y en la juventud dominicana, puesto que ambos grupos constituyen columnas y pilares del crecimiento económico y social sostenible de nuestro país.

La letrada y novel diplomática considero, también, que en dichos sectores es que verdaderamente se encubren potenciales y talentos de gran magnitud, los cuales no queremos que emigren de nuestro país. Si no que, por el contrario, inviertan en la República Dominicana, reproduzcan sus conocimientos y trabajen inteligentemente en beneficio del país, potenciando su cambio y avance.

“Mujer Volcánica”, que es el uno de los vehículos diseñados por Pridah Suero para aportar y colaborar con el desarrollo de todas las mujeres participantes, abarcó temas como: conoce, sana y manifesta tu energía femenina en su máxima expresión, trabaja y potencia tu marca personal, mujer polifacética, balance entre cuerpo mente y espíritu, vida laboral y familiar en perfecta armonía, hábitos saludables, entre otros.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/03/16/mujer-posando-para-la-camara-delante-de-un-grupo-de-personas-sonriendo-301c7d11.jpg Ángela Martínez, Jinny Lassis y Yolanda Peña (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2023/03/16/un-par-de-personas-posando-para-la-camara-delante-de-una-pared-verde-7fe55867.jpg Heraldo Suero y Pridah Suero. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2023/03/16/grupo-de-personas-posando-para-una-foto-66518489.jpg