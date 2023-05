Secrets Cap Cana gana por segundo año Cinco Diamantes de AAA

Por segundo año consecutivo Secrets Cap Cana Resorts and Spa, hotel que pertenece a la cadena hotelera Inclusive Collection, part of World of Hyatt, logró obtener Cinco Diamantes en el AAA Diamond Award.

Se trata de la calificación más alta otorgada por la Asociación Automovilística Estadounidense (American Automobile Association – AAA), una organización reconocida mundialmente que evalúa y clasifica establecimientos de alojamiento, así como restaurantes, y su sistema de clasificación de diamantes es uno de los más prestigiosos y respetados en la industria de la hospitalidad.

En el 2022, Secrets Cap Capa, se convirtió en el primer resort todo incluido en lograr esta distinción en la República Dominicana y en este 2023 nuevamente lo obtuvo, consolidando su reputación como uno de los mejores establecimientos de alojamiento en el país y destacando su liderazgo en la región.

Para lograr esta distinción el hotel demostró alcanzar los más altos estándares de excelencia en todas las áreas en que fue evaluado, entre ellas la calidad de sus instalaciones, el servicio al cliente, su gastronomía, las comodidades, así como la atención al detalle; lo que se traduce en que la propiedad brinda una sobresaliente y excepcional experiencia a sus huéspedes.

"Lograr este reconocimiento por segundo año consecutivo es aún más notable, ya que demuestra que el hotel ha mantenido los altos estándares de calidad que le valieron la calificación. Esto refleja un compromiso continuo que tenemos con la excelencia y un enfoque constante en la mejora y superación de las expectativas de nuestros huéspedes", expresó Lionel Gómez, director general del Secrets Cap Cana Resort and Spa.

El Secrets Cap Cana Resorts and Spa es un hotel solo para adultos con 457 suites, siete restaurantes a la carta, un buffet, una parrilla, un café, además de seis bares, servicio en la habitación las 24 horas, actividades diurnas y nocturnas, entre muchas otras amenidades, que lo convierten en un hotel excepcional en todos los aspectos.