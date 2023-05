El Árbol de la Esperanza de Ágora Mall vuelve con la mirada puesta en los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Con la participación de las fundaciones Banco de Alimentos República Dominicana, Hábitat para la Humanidad, Nido para Ángeles y la Fundación Pedro Martínez, regresa el Árbol de la Esperanza de Ágora Mall a partir del 14 de junio hasta 16 de julio en el nivel 1 del centro comercial.

4 fundaciones que se cobijarán debajo de las ramas de este árbol con el objetivo de recolectar recursos que les permitan desarrollar sus proyectos y contribuir de esta manera a mejorar la calidad de vida de personas con condiciones especiales a través de la ayuda de las donaciones y colaboración de los visitantes al mall.

Banco de Alimentos, organismo que busca mitigar el hambre en nuestro país, que funge como referente en el aprovechamiento y la redistribución de alimentos a la población vulnerable agrupadas en 200 instituciones beneficiarias ubicadas a nivel nacional.

Asimismo, Hábitat para la Humanidad, una organización que trabaja en el país desde el 1986 en la sustitución de pisos de tierras, así como en el mejoramiento y construcción de vivienda para familias de bajos ingresos.

Nido para Ángeles, organización que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y jóvenes con Parálisis Cerebral ofreciéndole a través de su escuela especial y de rehabilitación, atención social y sicológica, así como programa de crecimiento familiar acompañándolas en la atención, cuidados y derechos de esta población, contribuyendo con la sensibilización y la educación de la población en general desde una perspectiva de inclusión y garantía de derechos.

Y por último, la Fundación Pedro Martínez destinada a garantizar el bienestar de los y las estudiantes que presenten necesidades educativas especiales disminuir la alta deserción escolar.

El trabajo de cada una de estas fundaciones impacta de manera directa a 07 de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) incluidos en la Agenda 20-30 de las Naciones Unidas en diferentes aspectos tales como mitigar el hambre, salud y bienestar, igualdad de género y educación de calidad.

"Los objetivos que estaremos impactando con el trabajo que realizan estas fundaciones son No. 2 Hambre Cero, No. 3, Salud y Bienestar, No.4. Educación de Calidad, No. 10 Reducción de las Desigualdades, No. 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles, No. 12 Protección y Consumo Responsables y el No. 13 Acción por el Clima, permitiendo de manera colectiva reforzar el desarrollo sostenible de las comunidades, empresas y las instituciones, asegurando así la competitividad y fortaleciendo el tejido económico, ambiental y social del planeta", manifestó Rocío Sánchez gerente de mercadeo del centro comercial.

En esta edición se estarán reutilizando los instrumentos de donación de la 8va edición que fueron elaborados con materiales reciclados teniendo como gran protagonista al dominicano artesano Patricio Correa, quien ha diseñado cuatro modelos de flores presentes en la flora del país. Siendo estas la Flor de Bayahíbe, nuestra flor nacional, el Girasol, la flor del Flamboyán y la Cayena, cuatros especies que revestirán de color este árbol que celebra la solidaridad y la empatía de todos los ciudadanos que hacen posible la consecución de los objetivos de recaudación de cada fundación.

Como cada año el Árbol de la Esperanza le brinda la oportunidad a cada ciudadano de ser parte de esta historia solidaria mediante la compra de flores individuales que tienen un costo de RD$50 o flores corporativas que pueden ser adquiridas por empresas y compañías que se identifican con algunas de las fundaciones participantes. Este dinero que se recauda va directamente a las fundaciones para lograr responder con necesidades específicas en sus operaciones.

"Una nueva edición que fortalece el compromiso voluntario que evidencia que todos y todas podemos ser parte de la solución de los problemas que aqueja a nuestra propia gente y por ende a nuestra sociedad. Mediante esta iniciativa de solidaridad vamos creando consciencia, transformando vida, regalando salud a los beneficiarios del trabajo que realizan las fundaciones", reiteró la ejecutiva de Ágora Mall.

