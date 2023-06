Lanzan campaña "Espacios amigables con la menstruación"

En el marco del Día Internacional de la Higiene Menstrual, Proinfancia con su programa Days for Girls o Día de Chicas, junto a la Asociación de Instituciones Rurales de Ahorros y Crédito, AIRAC y el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo, realizaron el lanzamiento para República Dominicana de la campaña mundial "Lugares amigables con la menstruación" que busca promover equidad menstrual en los espacios de trabajo.



"Como Empresas Campeonas", primeras en certificarse por la coalición internacional Period Positive Workplace, en español lugares de trabajo positivos para el período, estas organizaciones asumen el compromiso de multiplicar el mensaje y lograr que más empresas se unan a la iniciativa tomando medidas tangibles para romper el estigma que rodea a la menstruación.



Las investigaciones muestran que los lugares de trabajo que brindan productos para la menstruación reportan un menor ausentismo, una mayor productividad y una mayor colaboración de las colaboradoras y las empresas que brindan licencias menstruales ven un aumento en la atracción, la retención y la productividad, destacaron los organizadores de la campaña.



"Nos unimos a la campaña global, junto a nuestros socios locales, para que avancemos en dar a conocer esas evidencias e investigaciones para impulsar un cambio, porque creemos que el sector privado y las organizaciones sociales, tenemos un papel esencial que desempeñar en el avance de la equidad menstrual, romper con el estigma y promover una sociedad más solidaria" destacó la doctora Martha Rodríguez directora de Proinfancia, al señalar que creen en un mundo donde la menstruación no es un problema.



De su lado José Alejandro Rodríguez Soto, director de Asociación de Instituciones Rurales de Ahorros y Crédito, AIRAC, empresa patrocinadora, señalo el compromiso de apoyar la iniciativa global al tiempo de enfatizar que ya la entidad ya se encuentra habilitando espacios en sus instalaciones para cumplir con el accesos a productos para el cuidado menstrual, baños según los estándares, además de promover la educación sobre cuidado menstrual a todos sus colaboradores y de este modo cumplir los tres componentes del programa de la coalición.



Asimismo Samuel Sena, presidente del Consejo de Desarrollo Económico y Social de la República Dominicana, resaltó que "La relevancia que tiene la labor que viene realizando Days for Girls en República Dominicana todavía no se puede dimensionar. Trabajar a través de la salud menstrual de nuestras niñas, adolescentes y mujeres en condiciones de vulnerabilidad no sólo significa un aporte para sus vidas, sino un aporte a futuras líderes sociales y empresariales de nuestra sociedad. Days for Girls es una luz en el camino difícil que les ha tocado vivir una muchas mujeres"



Los organizadores del evento explicaron que toda empresa que desee unirse, obtener más información sobre la certificación internacional puede acercase a Proinfancia para las instrucciones y acompañamiento, así como acceder a la página www.periodpositiveworkplace.org.

Diario Libre Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.