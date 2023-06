Conecta realiza conferencia magistral "Despierta tu pasión"

En el marco del tercer encuentro de formación y networking "Conecta" se llevó a cabo la conferencia magistral "Despierta tu pasión", a cargo de Gerardo Anderson, psicólogo y coach del equipo de Jhon Maxwell para el liderazgo y entrenamiento de líderes empresariales y organizacionales.

El evento moderado por la locutora Blanca González, contó con la participación de profesionales de diversas áreas, estudiantes universitarios, emprendedores y comunicadores.

"Cuando tienes un objetivo, tienes que involucrar la mente consciente y el subconsciente. Cuando traces un objetivo, no menciones lo que no quieres, ya que el subconsciente no sabe leer el no", afirmó el conferencista.

Durante una hora, los invitados interactuaron con Anderson, quién motivó a los mismos a despertar su pasión laboral y personal, su propósito de vida.

"Un pensamiento que es constante, se convierte en una emoción. La emoción está conectada con el 95% de tu capacidad. Lo que escuchas y lo que hablas genera una emoción, date cuenta que el resultado de tu vida depende de cómo llevas tu dialogo interno".

La parte más interactiva de la actividad fue cuando el destacado conferencista dio los cuatro pasos que se requieren para despertar la pasión en la vida: Establece un objetivo concreto; ubícate en el presente; eleva tu frecuencia vibratoria y reprográmate. Los asistentes hablaron sobre sus objetivos personales y laborales.

La actividad, realizada en Acrópolis Center, fue organizada por Summa Consultores y su iniciativa de networking y capacitación: Conecta. Además de la conferencia, el público asistente tuvo la oportunidad de socializar y hacer contactos de negocios.

"La idea surgió en 2018 con el objetivo brindar un espacio a pequeños emprendedores, profesionales y estudiantes universitarios, para que puedan hacer relaciones de negocios y trabajo, al mismo tiempo que se capacitan con una charla magistral gratuita", afirmó Ivonne Soriano, una de las organizadoras del evento.

Taller "Transfórmate"

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/18/gerardo-anderson-1b847ea5.jpg Gerardo Anderson, psicólogo y coach. (FUENTE EXTERNA)

Durante la actividad se anunció la realización del taller presencial "Transfórmate", a cargo del facilitador Gerardo Anderson y cuya fecha pautada es el jueves 04 de noviembre del presente año, de 6.30 a 9.30 de la noche.

"Durante esta capacitación conseguirás transformar tus creencias limitantes en empoderantes; reconocer las capacidades que tiene tu cerebro para cambiar tu realidad; descubrir herramientas que te llevarán a cumplir tus objetivos de manera rápida, fácil y segura, así como identificar pensamientos automáticos que te limitan y reestructurarlos, entre otras cosas", indicó Anderson.