Ulises Cabrera celebra 57 aniversario

La firma de abogados Ulises Cabrera reafirma su expansión global anunciando la afiliación como representante exclusivo en República Dominicana, de Alliot Global Alliance (AGA), una red internacional de abogados que llega para aportar valor e innovación a la firma.

Con sede en Santo Domingo, la firma fue fundada hace casi seis décadas por el doctor Ulises Cabrera, en la actualidad cuenta con un sólido equipo multidisciplinario de 60 profesionales y liderada por siete socios que ofrecen servicios legales en asuntos corporativos, fusiones y adquisiciones, derecho de familia, derecho inmobiliario y turismo, derecho fiscal, litigios y propiedad intelectual. Sus clientes incluyen aquellos en los sectores de minería, energía, comercio internacional, farmacéutica, BPO, financiero, ambiental y de seguros.

Ulises Cabrera ha sido reconocida consecutivamente como una firma líder en derecho corporativo, propiedad intelectual, derecho laboral y litigios en The Legal 500, Chambers and Partners, IFLR1000, World Tax (ITR) Who's Who Legal y Latin Lawyer. Las gestiones en la firma se llevan a cabo en los idiomas español, inglés, italiano y francés.

Sobre este nuevo hito en la internacionalización de Ulises Cabrera, su socio gerente, José Cruz Campillo afirmó que: "Nos sentimos honrados de haber sido seleccionados como representantes de AGA en un nuevo país y región como miembros de su red de abogados. A través de la alianza, ahora podemos ayudar a las firmas miembros en América Latina y el Caribe, y más allá, que tienen clientes con intereses comerciales en la República Dominicana y, a su vez, podemos ampliar de inmediato el alcance de las jurisdicciones en las que podemos brindar servicios a nuestra cartera de clientes AGA fue reconocida recientemente en la Banda 1 de Law Firm Networks en la clasificación de líderes del mercado global de Chambers and Partners y la promoción de este ranking junto con nuestros propios reconocimientos profesionales, no solo ayudará a elevar aún más nuestro perfil internacional, sino que ampliará las oportunidades transfronterizas para nosotros."

Giles Brake, CEO de Alliott Global Alliance,dijo que: "Estamos encantados de nombrar la primera firma de abogados en la región del Caribe. Ulises Cabrera es una destacada firma de profesionales talentosos que comparten nuestro objetivo de construir una alianza que brindará a los clientes servicios multidisciplinarios de mayor calidad en esta región y en todo el mundo. Damos una muy cordial bienvenida a todo el equipo".

A lo largo de América Latina y el Caribe, AGA tiene firmas miembros en Argentina, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Perú, San Cristóbal y Nieves, Uruguay y Venezuela.