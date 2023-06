Palladium Hotel Group presenta su proyecto de responsabilidad social

Palladium Hotel Group presentó Palladium Cares, una identidad bajo la que se engloban todos los proyectos en materia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) del grupo a nivel global.

Palladium Hotel Group plantea, así, una estrategia integral que potencia todavía más su posicionamiento como agente de cambio positivo en la sociedad de la que todos formamos parte, diferenciando tres verticales de acción estratégicas con un fuerte carácter social, tanto hacia dentro como hacia afuera.

En primer lugar, la vertical de responsabilidad social interna – "Our people" – integrará acciones que buscarán mejorar la vida de los cerca de sus 13,000 empleados; en segundo lugar, la responsabilidad social externa – "Our community" – trabajará la puesta en marcha de dos grandes proyectos que tendrán lugar en Europa y América con impacto real positivo en las comunidades donde operan; y, por último, la responsabilidad con el medio ambiente– "Our planet" –, vertical que incorpora nuevas medidas y da continuidad de las ya existentes.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/22/jesus-sobrino-ceo-de-palladium-hotel-group-y-gloria-juste-corporate-director-of-social-responsibility-de-palladium-hotel-group-2327e3cd.jpg

Según Jesús Sobrino, CEO de Palladium Hotel Group, "Palladium Cares nace con el objetivo de consolidar el compromiso histórico de la compañía en materia de RSC, dando continuidad a los proyectos ya existentes, reforzándolos e impulsando otros nuevos. Nos enfocamos, en primer lugar, en nuestro equipo interno, para continuar impactando positivamente y, en paralelo, en nuestras comunidades y el entorno. Reconocemos en la labor social un elemento que cultiva y fortalece nuestro espíritu y la vinculación con nuestros colaboradores".

El grupo viene desarrollando a lo largo de sus más de 50 años de trayectoria, diversas acciones de Responsabilidad Social Corporativa en distintos ámbitos y, ahora, por medio de la iniciativa que engloba Palladium Cares da un paso más en este compromiso.