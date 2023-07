La Fratellanza un bar restaurante que combina arte y diversión

La Zona Colonial se enriquece con un nuevo restaurante. Esta semana se inauguró La Fratellanza un espacio familiar inspirado en los elementos históricos que hacen encantador al centro histórico de la capital dominicana.

Este escenario que también funge como bar, es un proyecto de Domibel Rodríguez y Domingo Rodríguez, quienes expresaron tener esta idea desde hace más de cinco años y expresaron estar felices de poder materializar su visión.

La Fratellanza está ubicado en la calle Isabel La Católica No. 53 y llega a sumar a la dinámica oferta gastronómica y de diversión que tiene "La Zona" para todos sus visitantes. El horario será de lunes a miércoles de 5:00 p.m., hasta las 12:00 a.m., y jueves a domingo de 12:00 p.m., a 1:00 a.m.

El diseño y la ejecución de este espacio que ofrece un ambiente agradable, visualmente atractivo y auténtico estuvo a cargo de los arquitectos Domingo Rodríguez y Jesi Mota, quienes se esmeraron en recrear imágenes de la cultura que permiten a los visitantes conectarse con la identidad dominicana.

Domingo Rodríguez, co-propietario de La Fratellanza, dijo "este es un sueño que nació hace siete años; que brindará un ambiente familiar con buena música. Su nombre hace referencia a la hermandad y la fraternidad que mi hermano Domibel y yo tenemos. Siempre planificamos y trabajamos nuestros proyectos juntos".

Un objetivo importante de este bar restaurante es ofrecer una deliciosa fusión de sabores al paladar gracias a la buena comida del chef José Ortiz y las bebidas exclusivas preparadas por el bartender Daniel García.

En ese sentido, Domingo Rodríguez destacó "en nuestro menú incluimos platos y sabores propios de otras naciones. Esto permitirá que nuestros visitantes exploren la gastronomía de diferentes culturas mientras disfrutan la calidez de nuestro Caribe".

Hizo hincapié en que la filosofía de trabajo de La Fratellanza está centrada en brindar un servicio de alta calidad a sus comensales. "Nuestra meta es que los visitantes se sientan bienvenidos y bien atendidos en todo momento, por eso, contamos con un equipo capacitado para brindar una atención amigable, eficiente y profesional".

La bendición del restaurante estuvo cargo del pastor Andrés Rodríguez, quien hizo una oración a Dios para este negocio sea prospero, que bendiga a sus propietarios, a todas las personas que han trabajado para hacer este proyecto realidad; y a todos sus comensales.

Adicional, dos veces al mes tendrán una cartelera de música en vivo con artistas dominicanos e internacionales. En La Fratellanza, los clientes también podrán celebrar diferentes tipos de actividades sociales.

@lafratellanzasdq/ www.lafratellanza.do