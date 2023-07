ASYSTEC celebra un cóctel por motivo de su encuentro de Ciberseguridad IT Security Solutions

Cada dos años la empresa Asystec realiza un importante evento de Seguridad y Tecnología: El IT Security Solutions, que en este 2023 llevó a cabo su séptima edición, centrado en el tema ´Revolución Digital´.

Para dar la bienvenida se celebró un cóctel, donde se dieron a conocer los detalles de la Conferencia & Tech Expo y la nueva estrategia del evento que fue presentado por el Ing. Raymond Marcelino, CEO de la empresa, quien introdujo a los presentes sobre lo que ocurriría en los días posteriores: conferencia, presentaciones, charlas magistrales por parte de la empresa Asystec y sus invitados internacionales con temas de actualidad por parte líderes de la industria de ciberseguridad, tecnología, inteligencia artificial y soluciones en la nube.

Asimismo, tuvo como invitada especial desde España la charla Magistral internacional, Cristina Aranda Gutierrez. PHD, con el tema ´Inteligencia Artificial aplicada a los Negocios", seguida por un "Panel de Expertos sobre IA" protagonizado por Cristina Aranda y de nuestro país el Dr. César Castellanos. PHD y el Ing. Cesar Cordero.

Otra charla magistral fue la impartida desde Estados Unidos por el Sr. Steven Schmatlz, CTO de la empresa RSA Security con el tema: "Zero Trust and Identity: Reshaping the Conversation" y como invitado de nuestro país el especialista certificado en anti lavado, el Sr Emerson Díaz con el tema "Normativa Antilavado de Dinero RD Ley 155/17".

En otros de los salones contaremos con la TECH EXPO más importante vista en el país, con presentaciones de productos y soluciones en un área de exhibición por los principales líderes internacionales de ciberseguridad y tecnologías de información como son las empresas: Check Point, RSA Security, Trellix, Vmware. Tenable, SPLUNK, Mandiant de Google, Infoblox, ProofPoint, Fluid Attacks, Cybolt, Beyontrust, Digital Logistix, DLH WAN Solutions, TDSynnex, entre otros.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/13/05072023-itss-jessica-gomez28-0e0803e5.jpg Mauricio Gómez, Eliana Wessin, Alexbry Fernández y Víctor Rodríguez. (JESSICA GÓMEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/13/05072023-itss-jessica-gomez29-d2bf1320.jpg Pilar Medina, Tina Marcelino, Edwin Rodríguez, Vanesa Bozzo y Carolina Gómez. (JESSICA GÓMEZ)