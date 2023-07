Encuentro de IBD Profesional con editoras y creadoras de contenido de belleza

Tras diez años de operaciones en el mercado dominicano, ejecutivos de IBD, International Beauty Development, representantes en el país de reconocidas marcas relacionadas con la industria cosmética, organizaron un encuentro con editoras de medios y creadoras de contenido de belleza y bienestar, para presentar su portafolio, filosofía de trabajo y proyectos futuros.

"Como canal de información deseamos que ustedes conozcan de primera mano todo lo que hemos venido realizando en pro del crecimiento de la industria de la belleza en nuestro país desde la creación de IBD, hace una década basando nuestra estructura en aportar con amplio portafolio de marcas que se han convertido en opciones de altísima calidad que además de belleza ofrecen bienestar", destacó Nelson Ramírez CEO de la compañía.

De su lado, Rosalina Arias, apasionada del mundo de la cosmética y gerente comercial de IBD, amplió sobre la filosofía de trabajo que basa su misión en desarrollar y potenciar con amor relaciones, marcas y resultados, resaltando la fe, el amor, la integridad, el compromiso, la lealtad, aprendizaje y diversión como los valores principales de su esquema de negocio.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/28/dariza-bueno-monseratte-rachet-valerin-jimenez-y-laura-sily-72771168.jpg Dariza Bueno, Monseratte Rachet, Valerin Jiménez y Laura Silly. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/28/giany-franco-y-valenrin-jimenez-52c12e47.jpg Giany Franco y Valenrin Jiménez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/28/jessica-klemps-y-pinka-968aa9f2.jpg Jessica Klemps y Pinka. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/28/pamela-toribio-airam-toribio-y-marcelle-cordero-fae9ba6e.jpg Pamela Toribio, Airam Toribio y Marcelle Cordero. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/28/taina-filpo-pamela-de-leon-y-pily-filpo-23802665.jpg Taina Filpo, Pamela de León y Pily Filpo. (FUENTE EXTERNA)

Durante el encuentro tipo brunch las asistentes pudieron conocer todos los planes a futuro de la empresa que implica el lanzamiento de nuevas líneas y todas las novedades para estos semestres que vienen cargados de muchas novedades para la industria cosmética.

Actualmente IBD representa dos segmentos en el mercado: el profesional con marcas como Fanola, Goc, Babybliss, Gelish, Oro Therapy, Byotea, Spa Organics, Morgan Taylor, Biofiendly, Eco Keratin, Termix y Sinesia; y el segmento de consumo masivo, con Nevitaly, 3 Deluxe, Pink Up, Ossion, Evok, FarmalVita, Red One, Elegance, Amor Us, ore Fore You, Sora Amore, Morfose y Lady Secret.

En la velada las asistentes disfrutaron de un exquisito menú y detalles de la marca en el salón privado de eventos del restaurante Bottega Fratelli.