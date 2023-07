Acroarte celebra la gestión de Emelyn Baldera

La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) celebró un cóctel de agradecimiento con los colaboradores de la gestión que encabeza la periodista Emelyn Baldera, como presidenta de la institución.

La actividad se llevó a cabo en el Meridian Center. Una noche fue especial, puesto que además de compartir con los miembros del Consejo de Asesores y del Comité Ejecutivo de Acroarte, sirvió para verle la cara a los aliados de esta gestión que culminará el próximo 21 de agosto con la juramentación de la presidente electa Wanda Sánchez.

"Ha sido valioso para nosotros poder asumir este reto de la mano de gente que ha creído en la visión que hemos puesto en Acroarte y que se ha manifestado en cada uno de los proyectos que hemos puesto en marcha, como un aporte directo al arte y la cultura, así como también al sector que representamos", sostuvo la comunicadora Emelyn Baldera, que en esta gestión ha puesto en marcha, entre otros proyectos, la Editora Acroarte y el Salón de la Fama.

Entre los invitados se encontraban representantes de empresas y patrocinadores de muchos de los proyectos que se gestionaron en estos dos años de presidencia de la comunicadora Baldera, entre ellos, Yngrid Fernández, Edith Smester, Milagros Escarramán, Ana Iris Hernández, Carlos Devers, Claudia Franchesca de Los Santos, los diputados Aníbal Díaz y Silvia García, así como representantes de la industria del entretenimiento, entre ellos, René Solís, Leonel Lirio, el grupo Urbanda, Pavel Núñez, Manerra, Yohan Amparo y Sly de Moya.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/31/3--los-expresidentes-de-acroarte-en-la-despedida-de-emelyn-baldera-a2b9f102.jpg Los expresidentes de Acroarte en la despedida de Emelyn Baldera. (FUENTE EXTERNA)

"Acroarte seguirá siendo mi casa, de la que no me voy, pero siempre será valioso vernos las caras y agradecer a todos los que han hecho posible que cumpliéramos con este gran reto, en momentos en el que se requería de mayores esfuerzos. Gracias al Comité Ejecutivo que me ha acompañado y ha sido un soporte importante, al Consejo de Asesores porque sin ustedes no habría sido posible y a todos los acroartistas distribuidos en Santiago, Nueva York y Miami, por confiar en la visión que pusimos en ejecución y elegirme por partida doble para dirigir la institución, gracias inmensas", sostuvo Baldera, primera mujer en dirigir en dos ocasiones el gremio de profesionales, que entre otros proyectos tiene la misión de organizar Premios Soberano y Premio Acroarte al Mérito Periodístico.

La noche cerró en grande con la participación artística del Grupo Urbanda, que interpretó entre sus éxitos el emblemático tema "Quién", popularizado por ellos en el género típico, así como también llamaron al escenario al cantante Pavel Núñez, para interpretar juntos el merengue típico "Y así", que suena en la radio nacional.

El plato fuerte lo puso el maestro Dioni Fernández y El Equipo, quien aprovechó para hacer una descargada de todos los éxitos musicales más emblemáticos y para sorpresa de los presentes invitó al escenario al Gran Soberano 2018, Sergio Vargas, para interpretar éxitos de merengue, como "Los diseñadores", "Fiesta y Fiesta" y otros temas del repertorio del merenguero de Villa Altagracia, entre ellos, "La ventanita".

El periodista y locutor Hansel García fue el animador de la actividad que se convirtió en una gran fiesta, donde hubo tiempo para compartir y bailar en un ambiente distendido mientras los invitados posaban para el lente de Alondra Ángeles, presidente de Lux Photo Box.

En esta gestión acompañan a Emelyn Baldera en el Comité Ejecutivo Nacional de Acroarte, José D´Laura, como vicepresidente, César Dalmasí, secretario general, Samir Saba, secretario de finanzas, Eugenio Pérez, secretario de asuntos internacionales, Claudio Concepción, secretario de asuntos regionales, Elvira Lora, secretaria de cultura y educación, Hansel García, secretario de Relaciones Públicas y Aridio Castillo, secretario de asuntos recreativos.