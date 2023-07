La compañía Atrio Seguros, S.A. evoluciona a One Alliance Seguros

La compañía Atrio Seguros S.A., dio a conocer el cambio de visión estratégica con la evolución a One Alliance Seguros S.A., como parte del éxito que la compañía ha tenido en estos 6 años, este cambio representa innovación, proyectándose como un Grupo de Seguros en las Américas.

El pasado martes 4 de julio, iniciaron las actividades en la Zona Este del país, dando a conocer la primicia de los pilares de esta evolución, seguida del miércoles 5 en el gran Santo Domingo y la Zona Sur, y el jueves 6 en la Zona Norte, donde realizaron desayunos dirigidos a los Productores de Seguros. Estas actividades se llevaron a cabo en Bahía Príncipe la Romana, Hotel Catalonia, Santo Domingo y Centro León en Santiago, donde se dieron cita una elevada cantidad de productores de Seguros.

¨La compañía brinda sus servicios desde hace 6 años en el país, actualmente tiene a nivel nacional, oficinas comerciales en 7 provincias en la República Dominicana y continúa creciendo a nivel de colaboradores con más de 65 empleados y más de 1000 productores activos. Encabezada por un tren ejecutivo robusto, donde grandes profesionales con vasta experiencia en la industria de seguros, forman parte de la estructura corporativa, aportando innovaciones de cara al crecimiento de la empresa¨, fueron palabras del Sr. Juan José Guerrero Grillasca, Presidente Ejecutivo.

Contaron con la presencia del Corporate Chief Commercial Officer de One Alliance Insurance Group, el Sr. Juan Carlos Amaro, quien manifestó que; ¨ One Alliance Seguros cuenta con el respaldo de las principales Reaseguradoras del país, siendo una empresa de prestigio, vanguardista, y generadora de acciones que potencian a la compañía y la llevan a otro nivel, somos un Grupo de Seguros en las Américas, con operaciones en USA, Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana, y Siempre en búsqueda de nuevos territorios¨.

One Alliance Seguros, otorga herramientas para la facilidad del productor, activando el Brochure Digital de Ventas, un instrumento que les permitirá simplificar el acercamiento con los clientes al momento del cierre de la venta, este contiene los productos del portafolio: One Auto, One Hogar, One Empresas, One Personas y One Fianzas.

Además, mencionaron la actualización de sus plataformas digitales @onealliancesegurosrd y el nuevo look and feel corporativo de su página web www.oneallianceseguros.com.do.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/31/foto-2-82516a21.jpg Juan Carlos Amayo y Vanessa Abreu. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/31/foto-3-d1494737.jpg Franchesca Taveras, Domingo Guzmán, Paola Henríquez, Stephanie Peña, Willys Colón Henríquez, Erika Aguasanta y Perla Hernández. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/31/foto-4-5b6a3a32.jpg Emma Ginebra, Jazmín Caba y Ramón Cáceres. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/31/foto-5-be39bf3f.jpg Juan José Guerrero, Manuel del Orbe y Willys Colón Henríquez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/31/foto-6-f7248c17.jpg Juan Carlos Amaro, Héctor Álvarez y Juan José Guerrero. (FUENTE EXTERNA)