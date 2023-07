Marqués de Murrieta es reconocida como la mejor bodega de vinos del mundo

La bodega española Marqués de Murrieta recibió el reconocimiento de "Best of 2023" en la premiación realizada por "Great Wine Capitals Global Network" (Red Mundial de Grandes Capitales del Vino), situándose así como el mejor viñedo del mundo.



La información la dio a conocer la exclusiva importadora y distribuidora de bebidas El Catador, quien es que ofrece al mercado local los diferentes vinos que produce Marqués de Murrieta.



Los mejores proyectos internacionales de cada región vinícola del mundo compiten cada año por alzarse con este premio que este año ha recaído en España, en Marqués de Murrieta, siendo algunos de sus predecesores Penfolds (Australia) y Krug (Francia).



Giuseppe Bonarelli, presidente ejecutivo de El Catador, expresó que la emblemática bodega de Rioja ha competido con las mejores bodegas del mundo y el jurado internacional ha reconocido a la bodega Marqués de Murrieta como uno de los proyectos turísticos más espectaculares del mundo, destacándola como el ejemplo perfecto de equilibrio entre respeto por la tradición y la continua innovación.



Este galardón internacional se suma a otros reconocimientos prestigiosos que la bodega Marqués de Murrieta ha venido recibiendo durante los últimos meses. Recientemente uno de sus vinos, Castillo Ygay Gran Reserva, fue nombrado como mejor vino del mundo por uno de los medios más respetados del sector, Wine Spectator, siendo la primera vez que un vino español alcanza este hito.



Sumándole a estos reconocimientos, el Marqués de Murrieta también alcanzo posicionarse en el top 10 mundial de bodegas con mayor nº de 100 puntos Parker, siendo la primera bodega española en entrar a este selecto grupo de bodegas de máximo nivel internacional, subvenciones por la guía The Wine Advocate, propiedad de la Guía Michelín.



Vicente Cebrián-Sagarriga, Conde del Creixel y Presidente de la bodega Marqués de Murrieta, destacaron que este reconocimiento es "un orgullo para todo el mundo del vino español" y aseguraron que "que esto ha sido posible gracias al trabajo en equipo de cientos de colaboradores de la familia Marqués de Murrieta que se han entregado en cuerpo y alma para que este sueño fuera una realidad".



Fundada en 1852, la bodega Marqués de Murrieta es la más antigua de Rioja y también la primera en exportarlo fuera de España. En el 2021 se completó e inauguró una nueva zona de elaboración, un complejo de edificios con más de 25.000 metros cuadrados, construidos junto al Castillo de Ygay. Estas amplias instalaciones están dotadas con la más novedosa tecnología para la elaboración de vinos convirtiéndose en uno de los edificios más vanguardistas del mundo. Estas innovadoras instalaciones son abrazadas por más de 50.000 metros cuadrados de jardines que conforman un escenario idílico. Con este proyecto, la bodega consigue actualizarse totalmente sin alterar sus raíces e identidad.