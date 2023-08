Celebrarán la IX Conferencia Mundial de la Paz y de la Luz

Los próximos 18, 19, 20 y 21 de agosto se llevará a cabo la IX Conferencia Mundial de la Paz y de la Luz, Pax et Lux Mundi, un evento organizado por la Fundación 1A1, cuyo objetivo es contribuir a la integración de todos aquellos flujos que permitan conducir al mundo hacia una nueva era estable de paz y luz. Para ello, importantes figuras internacionales de diferentes disciplinas: desarrollo personal y social, liderazgo, científicas y de desarrollo espiritual, entre otras, impartirán su sabiduría confluyendo por primera vez en el mismo lugar, con el fin de aportar respuestas y soluciones al robusto e incesante proceso de búsqueda de la paz y de la luz en nuestro mundo.

En esta ocasión, la conferencia tendrá como tema principal "El camino interior" y como ejes temáticos:

Principales problemas de la humanidad que impiden una cultura de paz: detección de los obstáculos que no permiten a la humanidad alcanzar un estado de paz y felicidad duraderas e identificando procesos que contribuyan a lograrlo.

El camino hacia la libertad... Recuperación del conocimiento perdido: recuperar el contacto y costumbres de otras comunidades humanas que siguen aplicando las pautas legadas por los maestros de la sabiduría antigua.

El mundo del futuro: anticiparse a lo que nos depara el futuro como sociedad y como comunidad y recrear lo que no fue pero que puede ser.

Los temas principales serán:

La vida después de la vida

La meditación

Desarrollo biopsíquico

Las nuevas energías

Paz, luz y salud

Las áreas de enfoque serán:

La elevación del nivel de conciencia

La eternidad y vida tras la vida

El estado del mundo

Los niños Índigo

El poder de la intuición

La conferencia será realizada totalmente online al igual que las dos últimas ediciones anteriores, y dentro de las actividades se encuentran la presentación de 7 talleres sobre los temas principales y la realización de mesas redondas de discusión sobre las áreas de enfoque. Asimismo la Conferencia cuenta con una programación de actividades paralelas tales como exposiciones, venta de libros y material didáctico, encuentros con especialistas de las más variadas disciplinas, terapeutas especiales y periodistas de investigación ofreciendo sus conocimientos.

Los expositores invitados

Entre los expositores invitados estarán: Enrique Monís Carballés (Las enfermedades de resurrección), Patricia La Rosa (Los registros akashicos para la vida cotidiana), Juan Carlos Peña (La voz de la paz, los seres vivos), Erika María Ramírez (La alquimia mental), Leo Bardo Peña (El proyecto Humano, la respuesta extraterrestre), Chashka Maya (Aprender a morir), Claudia Adriana Gómez (Sincronización natural para la paz), Edgard Rodríguez (La activación y expansión de nuestra chispa divina), Julio César Archet (viajero interdimensional), Maristela Bermudez Cancine (Ecuación de la conciencia), Isha Yin (la rejilla crística que sostiene al planeta), Charlie Mosquea (la música del alma), Dolly Meral (Transmutación de memorias del origen y reconexión), Juan Carlos Aliaga Martínez (El contactismo), Ruth Vanessa Lewis (Sanar estando en presencia desde el amor hacia el amor), Olympia Salazar (Superar las separaciones y los desapegos en paz), Gerardo Rosetti (Sincronización natural para la paz), María Cristina Oliva (El Arte sana), Luís Alcaraz (La voz de la paz y del pueblo que no es escuchado), Brígida de Fez (Evolución espiritual de la humanidad a través de la eras astrológicas), Angel Miguel (Bachata del alma), Juan Carlos Drael Samael (Sentido del todo), Vivian Watson (Cambia tu energía para cambiar tu vida), Paco Mac (Los números del alma), Rimali Ocando (Avance tecnológico 5G Vs 5D), Violeta Castillo (La voz de la paz), Angel Luis Fernández (La esfera vital), Leo Azarak (Intera las partes de tu alma para expandir tu luz y vivir en paz y coherencia), Akila Gongury (Cambios de conciencia a través de la magia), John Philip Brown (La música de la ascensión), Ana Sujo (las runas y ls registros akashicos), Maratt Sandoval (La energía de la Madre Tierra), María Teresa Samaniego (La sabiduría ancestral y la ciencia y cultura Guaraní), Lucy Soto (El camino interior), Carmen Rovira (La infancia del futuro) y Orlando Rimax (El arte de vivir por la paz). Además de 14 talleres y 4 mesas redondas. Cada conferencia será única, no habrá conferencias simultáneas, para permitir que los asistentes no se pierdan ninguna de ellas.

La conferencia se cerrará con GEN-ISIS, un proyecto de visualización psíquica, único en su género, que parte de la base de que la palabra y el verbo tienen un poder creador y de cómo a través del lenguaje, damos forma a nuestras ideas, transmitimos conocimientos y creamos nuevos conceptos y manifestaciones de la realidad, a la vez que se pueden convocar fuerzas y energías para lograr cambios en el mundo físico, mental o espiritual. Por tanto, la concepción de una idea es el primer paso hacia la creación de una obra, y la verbalización de esa idea, puede ser el paso necesario para convertirla en realidad.

GEN-ISIS tiene una duración de 40 minutos, en cuyo transcurso los participantes -a los que se pide sigan toda la experiencia con unos buenos audífonos y sus ojos cerrados- pueden "revivir" literalmente, paso a paso, la secuencia creadora que va desde la aparición del último "big bang" a la creación de la Tierra, con todos sus detalles y el nacimiento de los primeros seres netamente terrestres. La experiencia supondrá un gran impacto emocional y permitirá a todos los asistentes a sumergirse en todo el proceso "sentirlo" y "vivirlo" como si estuviesen allí.

Los organizadores explican que se trata de algo irrepetible, obra de un equipo multidisciplinar de investigación de la Fundación 1A1, que dejará una huelle indeleble en todos los participantes, constituyendo el "broche de oro" de la IX Conferencia Mundial de la Paz y de la Luz.