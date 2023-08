ARS Futuro recibe el galardón "Aliados de la Ciudad de Santo Domingo"

Revista Mercado reconoció a ARS Futuro como "Aliados de la Ciudad de Santo Domingo", durante el "Summer Issue The Best of DR 2023".

La distinción se hizo junto a la Alcaldía del Distrito Nacional en la categoría de Parques y Plazas, por la transformación realizada en un espacio abandonado, el cual, durante 20 años fue un vertedero improvisado y hoy, es un hermoso parque para toda la comunidad de Mata Hambre.

"Para nosotros, como ARS Futuro, promover y apoyar espacios generadores de salud para nuestra comunidad en especial a la de Mata Hambre, es una labor en la cual creemos y que hace parte de nuestra misión. Este galardón no es solo nuestro es de todos los munícipes que queremos tener una mejor ciudad, limpia y segura para sus familias.

Desde ARS Futuro, felicitamos a la Alcaldesa Carolina Mejía y reiteramos nuestra alianza con estas iniciativas y sobre todo agradecemos el haber tenido la oportunidad de servir en miras de tener un mejor país.