Embajada de España distingue a María Amalia León y Manuel Corripio

En un acto realizado en la Residencia del embajador de España en República Dominicana, el titular Antonio Pérez-Hernández y Torra distinguió con la Cruz de Oficial de la Real Orden de Isabel la Católica a María Amalia León y Manuel Corripio.

Esta condecoración fue concedida por Su Majestad, el Rey Felipe VI, como reconocimiento a la contribución de los dominicanos a las relaciones entre España y República Dominicana.

El Embajador destacó en sus palabras el importante papel desempeñado por los dos condecorados, tanto en el proceso de modernización de la República Dominicana como en el fortalecimiento de las relaciones entre nuestros dos países en los ámbitos empresarial y cultural.

"La función de embajador de España en la República Dominicana lleva consigo mucha satisfacción, quizá una de las mayores es la que hoy nos reúne, un acto de reconocimiento a personas que, a lo largo de toda una vida de trabajo, determinación y generosidad, han contribuido a mejorar las vidas de muchos de sus conciudadanos y las relaciones entre nuestros dos países", dijo en sus palabras de apertura el embajador.

Antonio Pérez-Hernández aseguró que una de las cosas que ha podido comprobar en los dos años que tiene viviendo en el país, es que República Dominicana sorprende con su crecimiento político y social. Y parte de ese crecimiento es por personas concretas, con nombres y apellidos que han contribuido en sus respectivos ámbitos para la extraordinaria modernización de este país. "Ese es el caso de María Amalia León y Manuel Corripio", aseguró.

María Amalia León es presidenta de la Fundación Eduardo León Jimenes y directora general del Centro León. Esta distinción se le ha otorgado por su importante contribución al desarrollo de la educación, las artes y la cultura dominicana y al acercamiento cultural entre España y República Dominicana, así lo aseguró el representante de la nación española.

"Recibimos la orden con humildad y ternura a través de la generosa propuesta que nos llega del embajador de España en nuestro país, quien junto a su esposa han fortalecido y facilitado el caminar por el puente de la hermandad que nos une a todos nuestros pueblos, con una calidez, profesionalidad y autenticidad cautivantes mis amigos queridos. También por la feliz coincidencia de recibir esta orden junto a Manuel Corripio, por quien tengo un especial cariño, por su don de gentes y por compartir las humanidades con un gozo multiplicado, además de representante de una familia forjada en una herencia de arduo trabajo que se transfiere de generación en generación", dijo durante su discurso María Amalia León.

Respecto a Manuel Corripio Alonso, el embajador destacó su importante papel en el ámbito empresarial y su notable contribución al desarrollo de las relaciones culturales entre España y República Dominicana a través de la Fundación Corripio.

El Embajador mencionó que Manuel Corripio y su familia siempre han colaborado estrechamente con la Embajada de España en actividades de todo tipo, citando como ejemplo más reciente su apoyo a la publicación del libro "España y República Dominicana. Una historia Compartida".

En su participación Corripio citó una idea de Freud, quien en algún momento dijo sentirse afortunado porque nada en su vida había sido fácil. "Sin pretender enmendar en la plana, a tal egregio personaje, digo que he sido al igual que él, también afortunado, he contado en mi vida con la oportunidad de vivir y crecer en nuestra prodigiosa República Dominicana, con la grandiosidad de la herencia española y contando con tantos y tantas que me han acompañado haciendo que todos los privilegios a los que he podido acceder y de los que, sin lugar a dudas, he disfrutado, lograron que si bien este tránsito no ha sido completamente fácil todos ustedes hicieron que lo pareciera. Muchas gracias".