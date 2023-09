Johnnie Walker Black Label invita a desafiar estereotipos y celebrar la diversidad cinematográfica

Johnnie Walker Black Label, la marca de whisky que históricamente ha abogado por tomar decisiones progresivas y positivas, invita nuevamente a buscar el camino con la proyección de "El Manifiesto" durante el Festival de Cine de Caribbean Cinemas. A través de su lema, "Keep Walking", Johnnie Walker siempre ha buscado inspirar el progreso colectivo, y esta vez es un llamado a desafiar y reflexionar sobre los estereotipos persistentes en la industria del cine, especialmente centrados en el colorismo.

En muchas partes del mundo, innumerables personas son excluidas de momentos que deberían ser celebrados colectivamente, particularmente en la industria del cine en Centroamérica y El Caribe, que ha sido víctima del colorismo, pasando por alto las vastas contribuciones culturales de comunidades diversas. Johnnie Walker se enfrenta a esta exclusión, enfocándose en abrir puertas y reconectar con quienes nos rodean.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/11/5.-hector-anibal-y-cheddy-garcia.jpg Héctor Anibal y Cheddy García. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/11/4.-david-maler.jpg David Maler. (FUENTE EXTERNA)

"El Manifiesto" ha sido dirigido por la galardonada directora puertorriqueña Mariem Pérez Riera, con más de 20 años de experiencia en la industria, reconocida por trabajos como "Rita Moreno: Just A Girl Who Decided to Go For It" y "Más Allá de las Murallas". El filme cuenta con la actuación del renombrado actor y productor puertorriqueño de madre dominicana, Amaury Nolasco, conocido por su papel en "Prison Break" y "Transformers".

Nolasco previamente había colaborado con la marca en su campaña "Take a Walk" –junto a los dominicanos Pam Sued y Jhoel López–, convirtiéndose en un símbolo de la isla al personificar una travesía destacada que va más allá de nuestras costas. En esta ocasión, el enfoque está en una toma continua en blanco y negro, en la cual Nolasco comparte sus perspectivas sobre la industria cinematográfica y su hincapié en la autenticidad de las narrativas y personajes en sintonía con nuestra cultura y diversidad.

Johnnie Walker Black Label, como patrocinador destacado, está honrado de asociarse con Caribbean Cinemas para presentar este emocionante festival, que busca inspirar conversaciones esenciales sobre la evolución de la industria cinematográfica y su impacto en nuestra sociedad contemporánea. El llamado final es simple: es una invitación a participar en el progreso, a caminar hacia un futuro más inclusivo y diverso, tal como lo ha propugnado Johnnie Walker con su mensaje inquebrantable de "Keep Walking".

El Festival de Cine Caribbean Cinemas se estará llevando a cabo en las instalaciones de Fine Arts Novo Centro del 7 al 13 de septiembre.