Gastronomic se inicia mañana con una propuesta para "mentes abiertas"

Ingredientes tan raramente apetecibles como una lengua o una mariposa son solo dos ejemplos de lo que se verá en "The Gastronomic The Art Of Eating", un evento que se celebrará en Santo Domingo desde mañana 14 de noviembre hasta el jueves 16.

Se trata de una importante celebración gastronómica en la que el restaurante número cinco del top 50 del mundo preparará platos, para conquistar más que los sentidos para apostar a las emociones. Fue lo que expresó el chef danés Rasmus Munk, durante una rueda de prensa celebrada esta noche en el hotel El Embajador, donde se realizará el evento organizado por la plataforna Gastronomic.

Munk es el fundador de Alchemist, restaurante con 2 estrellas Michelin que este año se colocó en el puesto # 5 del mundo, según la prestigiosa lista The World´s 50 Best Restaurants.

Con su restaurante, este joven y muy talentoso chef "busca cambiar el mundo a través de la gastronomía, haciendo que los comensales coman y luego reflexionen".

A través de lo que prepara llama a la conciencia de los desperdicios, como el plástico, pero también aborda temas tan sencillos como la donación de órganos.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/13/img-20231113-wa0060.jpg Chef Rasmus Munk. (FÉLIX LEÓN)

Él y todo su equipo de trabajo están en República Dominicana para brindar una experiencia única y diferente, enriquecida con productos locales. El sabor del aguacate dominicano le encantó a Munk.

Evelyn Betancourt Holt-Seeland y Victoria Naut, cofundadoras de Gastronomic, expresaron su satisfacción de traer al valioso chef al país.

"Apostamos al desarrollo y posicionamiento de República Dominicana como un destino gastronómico de clase mundial. Por esa razón, buscamos presentar en nuestro país experiencias exclusivas, a cargo de los mejores chefs del mundo, que atraigan a amantes de la gastronomía nacional e internacional. De esa manera, impulsamos el turismo gastronómico, promovemos nuestra isla y le damos visibilidad a nuestros productos y a los chefs locales. Definitivamente, somos más que turismo de arena y playa. También somos gastronomía y experiencias, expresó "Betancourt.

Para la experiencia en República Dominicana, el equipo de Alchemist creó un plato inspirado en la caña de azúcar y en ron Brugal, que será servido durante las cenas. De igual manera, y como forma de honrar a nuestro país, decidieron "vestir" a su plato más icónico, Tongue Kiss, de ingredientes dominicanos.

En adición, junto al Ministerio de Turismo, Gastronomic anunciará la pasantía de un chef, cocinero o estudiante de cocina dominicano en el restaurante #5 del mundo, quien podrá adquirir conocimientos sobre la alta cocina y conocer las buenas prácticas de la industria para aplicarlas en el país.