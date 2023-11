Banco Adopem testigo junto con la Reina Letizia de los beneficios las herramientas digitales

En un mundo digital, no dejar a nadie atrás se ha convertido en un reto para las organizaciones que trabajan por un desarrollo inclusivo, igualitario y sostenible como la Fundación Microfinanzas (FMBBVA), de la que forma parte Banco Adopem. La entidad organizó un acto en Madrid, presidido por la Reina Letizia, para mostrar cómo la tecnología ayuda a mejorar la vida de las personas a las que atiende.

Mercedes Canalda de Beras-Goico, Presidenta Ejecutiva del Banco Adopem, participó en el panel "Microfinanzas en la Era Digital" donde resaltó que la entidad tiene el compromiso con la bancarización de mujeres vulnerables en República Dominicana, ya que es fundamental para cerrar la brecha de género en los servicios y promover la igualdad de oportunidades.

Además explicó que Banco Adopem, en alianza con el BID-LAB, está desarrollando una plataforma de capacitación que se convertirá en una herramienta poderosa para el crecimiento integral de las emprendedoras. ¨Crece con Adopem¨ brinda oportunidades de formación y empoderamiento a las mujeres permitiéndoles adquirir habilidades y conocimientos necesarios para desarrollar sus negocios y mejorar su situación económica.

La Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA) lleva trabajando más de 15 años en cinco países de América Latina y ha apoyado a más de 6 millones de emprendedores vulnerables, una labor que la Reina Letizia destacó durante el discurso inaugural del acto.

Un tercio de la población mundial aún no está conectada

2.600 millones de personas no tienen acceso a Internet, según el último informe de la UIT, organismo especializado en tecnología de las Naciones Unidas. En América Latina, 70 millones de mujeres no usan internet móvil. Detrás de estas cifras se esconden personas con muchas limitaciones: no disponen de una vivienda digna, no cuentan con la formación necesaria, viven en zonas remotas, no tienen recursos suficientes para emprender y, además, más de la mitad son mujeres.

Cerrar la brecha digital para suavizar otras, como la social, la económica o la de género, que también sufren especialmente las personas vulnerables, es una prioridad de la FMBBVA. Más de 800.000 emprendedores de escasos recursos a los que atiende son digitales y el 90% de los créditos se conceden usando la ´app´ que cada asesor lleva en su ´tablet´ y que funciona también offline.

Por su parte, Javier M. Flores, director general de la FMBBVA y miembro del consejo de Directores del Banco Adopem , ha asegurado que "no debemos ponernos límites cuando se trata de utilizar la tecnología para el bien común, sigamos trabajando para que los avances tecnológicos cierren brechas y para dar pasos hacia un mundo más justo y equitativo; necesitamos colaborar, innovar y comprometernos, más si cabe, a hacer de la digitalización una herramienta para el bienestar de todos".

La Fundación tiene el compromiso público de desembolsar en el periodo entre 2021 y 2025 más de 7.000 millones de euros en financiación a 4 millones y medio de emprendedores de bajos ingresos, la mayoría mujeres, apoyándose en soluciones digitales, acceso a internet y servicios transaccionales. Todo esto impactará en más de 14 millones de personas.