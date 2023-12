Quemuel Arroyo, un ejemplo de resiliencia

Quemuel Arroyo Peña gana la quinta edición del Premio al Emigrante Dominicana Oscar de la Renta. El joven de 34 años nació en el municipio de Bonao, provincia Monseñor Nouel, y se desempeña como jefe de accesibilidad de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) del estado de Nueva York, Estados Unidos.

Arroyo fue reconocido en una ceremonia celebrada en la sala principal, Carlos Piantini, del Teatro Nacional Eduardo Brito, en el Distrito Nacional, por sus logros en ese estado, especialmente en la accesibilidad de los trenes de Nueva York para las personas con alguna discapacidad.

En una entrevista exclusiva con Diario Libre, Arroyo Peña expresó que el galardón representa para él una responsabilidad que los emigrantes llevan consigo en todo el mundo, un deber del cual se siente feliz de cumplir.

Haydée Rainieri y Frank Rainieri. Anibal de Castro y Tina de Castro. Laura Pérez Rojas y Carlos de la Mota Alicia Espinal y Paola Gómez. Kenia de Valcárcel y Juan Daniel Valcárcel.

"No hay meta que no puedan lograr. El querer es poder. Yo soy de Bonao y no hay cosa que me llene más de orgullo que venir y estar con mi gente", explicó el joven, quien se fue de República Dominicana a los ocho años de edad.

La barrera más grande

Yulissa Núñez, Rafael Núñez y Seihla Nñez Laisha Rodríguez y Evelyn Rodríguez. Iris Violeta Rijo y Adelis Olivares Beatriz Rodríguez y Alessandra Tezanos. Crystal Jiménez yMichele Jiménez.

Arroyo Peña, quien enfrentó un accidente mientras montaba bicicleta y lo dejó en una silla de ruedas a los 18 años, destacó la esencia del pueblo dominicano, que se esfuerza más allá de las expectativas impuestas por el entorno.

En un testimonio valiente, compartió su experiencia al enfrentar la barrera más desafiante después de su accidente.

Abordó las bajas expectativas que a menudo enfrentan las personas con discapacidad por parte de la sociedad, los profesionales y las instituciones educativas. Estableció un paralelo con la historia del inmigrante, destacando las expectativas reducidas que ambos grupos suelen enfrentar.

10 meses en un mundo silenciado

Quemuel Arroyo junto a su madre. Quemuel Arroyo junto a familiares.

Quemuel, hijo de dos dominicanos, compartió que a los 18 años pasó 10 meses viviendo en un centro pediátrico de rehabilitación. "Allí conocí a una comunidad silenciada, una comunidad invisible: niños con discapacidad que nunca podrían imaginar una vida llena de felicidad, oportunidades o logros".

"Salí de ese hospital con la promesa de hacer todo lo posible para que esos niños con discapacidad vean a alguien con quien puedan identificarse. Alguien que esté viviendo, sonriendo, disfrutando y contribuyendo a nuestra comunidad" Quemuel Arroyo Peña Ganador Premio al Emigrante Dominicano Oscar de la Renta “

En un mundo donde las expectativas a menudo definen el alcance de los sueños, Quemuel Arroyo Peña se erige como un ejemplo inspirador. Su vida refleja la resiliencia, la fuerza y la capacidad de superar cualquier desafío, desmantelando estereotipos y alentando a otros a creer en el poder de sus propias aspiraciones.

Un profesional que diseña sueños

Quemuel estudió diseño urbano de la arquitectura en The New York University y realizó una maestría en Gestión de Liderazgo.

Trabaja en la MTA. El dominicano forma parte de las juntas directivas de instituciones como NYC Outward Bound Schools, Hudson River Community Sailing, Positive Exposure y The New York University, que lo distinguió con el premio Humanitario Martin Luther King Jr.

forma parte de las juntas directivas de instituciones como NYC Outward Bound Schools, Hudson River Community Sailing, Positive Exposure y The New York University, que lo distinguió con el Humanitario Martin Luther King Jr. Asesora a la empresa Wara en el país que diseñó el primer Kayak anfibio que permite la movilidad a las personas con discapacidad.

Distinción y remuneración

Quemuel Arroyo Peña gana la quinta edición del Premio al Emigrante Dominicana Oscar de la Renta.

Junto al Premio al Emigrante Dominicano Oscar de la Renta, Arroyo Peña recibió una compensación de un millón de pesos, donada por el Banco de Reservas.

Nominados

El neurocientífico y diseñador sensorial Ari Peralta, recibe elreconocimiento de manos de María Alejandra Castillo, Roberto Álvarez y Haydée Kuret de Rainieri. Emely Duvergé recibe el reconocimiento de manos de María Alejandra Castillo, Roberto Álvarez y Haydée Kuret de Rainieri. Luis Emilio Rodríguez Vicente recibe su pergamino de la mano de María Alejandra Castillo, el ministro Álvarez y el viceministro Carlos de la Mota. Iris Violeta Rijo recibe el reconocimiento de la mano de Alejandra Castillo, Roberto Álvarez y María Amalia León. Rafael Antonio Núñez recibe su pergamino de la mano de María Alejandra Castillo, el ministro Álvarez y el viceministro Carlos de la Mota. Evelyn Miosotis Rodríguez recibe el reconocimiento de la mano de Alejandra Castillo, Roberto Álvarez y María Amalia León. Fidel Aquino recibe el reconocimiento de Alejandra Castillo, Roberto Álvarez y María Amalia León. Carmen Torruella recibe su pergamino de la mano de María Alejandra Castillo, el ministro Álvarez y el viceministro Carlos de la Mota. Esperanza Ozuna recibe el reconocimiento de manos de María Alejandra Castillo, Roberto Álvarez y Haydée Kuret de Rainieri.

Los nueve nominados de esta edición fueron: el neurocientífico y diseñador sensorial Ari Peralta; la estilista de belleza en Washington, DC, Esperanza Ozuna, y la economista en Canadá, Emely Duvergé.

También en esta lista estuvieron Evelyn Miosotis Rodríguez, Fidel Aquino Robles, Iris Violeta Rijo Matos, Luis Emilio Rodríguez Vicente, Carmen Torruella Álvarez y Rafael Antonio Núñez Cedeño.

Jurados de la 5ta. edición

Gandor del premio al Emigrante Dominicano Oscar de la Renta junto a miembros del jurado.

La comisión permanente y el jurado del premio estuvo conformado por: Haydée Kuret de Rainieri, como presidente; el embajador y viceministro para las Comunidades Dominicanas en el Exterior, Carlos de la Mota; María Amalia León y María Alejandra Castillo, José Luis -Pepín- Corripio y Eliza Bolen.

Ceremonia del premio Oscar de la Renta

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/15/14122023-premio-oscar-de-la-renta---kevin-rivas43.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/15/14122023-premio-oscar-de-la-renta---kevin-rivas21.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/15/14122023-premio-oscar-de-la-renta---kevin-rivas24.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/15/14122023-premio-oscar-de-la-renta---kevin-rivas27.jpg

El acto de reconocimiento a los esfuerzos extraordinarios de la comunidad dominicana en el exterior comenzó pasado las 8:00 de la noche, narrando a golpes de una tambora los desafíos que significa ser un emigrante, acompañado de un grupo de baile contemporáneo.

Jandy Ventura dio formal apertura al evento a ritmo de merengue y el cantautor dominicano Pavel Núñez interpretó la canción favorita del diseñador dominicano Oscar de la Renta "Casita de campo".

Con más de diez bailarines sobre el escenario, piano y a ritmo del Conjunto Quisqueya culminó como toda una fiesta la quinta edición de la celebración que reconoce a los dominicanos que deciden emigrar sirviendo como referentes de su país.

Patrocinio

El evento contó con el patrocinio de Grupo Punta Cana, Fundación Corripio, Grupo Rizek, Kah Kow, CEPM y Energas.

El premio, que está instituido bajo el decreto 242-17, reconoce a personas que, con su entusiasmo, el apego a sus raíces y a su origen, ponen en alto el nombre de su país.

