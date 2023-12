Anuncian "Master of the Ocean 2024" en Cabarete

Marcus Bohm, Adrian Pérez, Patricia Hiraldo, María Veras, Laura Sundquis, Cledenin Veras y Anny M. Go´mez, durante el lanzamiento de Master of the Ocean 2024. ( FUENTE EXTERNA )

Del 22 al 26 de febrero de 2024, se realizará la décimo novena edición de "Master of the Ocean", en la playa Encuentro, ubicada entre Sosúa y Cabarete.

La competencia es única en su género por atraer profesionales en cinco disciplinas: surf, windsurf, kitesurf, Stand Up Paddle y wingfoil. Los participantes pueden competir como Overall en las cinco disciplinas o como parte de un equipo de cinco riders, cada uno especializado en un deporte.

Este evento promete reunir a más de 70 atletas de primera categoría provenientes de 12 países.

Deportes Extremos, Turismo y Desarrollo Sostenible

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/28/francisgonzalezmoto2023sebastianomassimino.jpg Francis González en 2023. (FUENTE EXTERNA)

Los organizadores son el pionero en deportes acuáticos alemán Marcus Bohm y la comunicadora Patricia Hiraldo. Master Of The Ocean no solo es un festival de deportes acuáticos extremos, sino también una iniciativa establecida desde hace 20 años como propulsora del progreso de la zona.

Los eventos de surf como el Master of the Ocean unen a turistas locales e internacionales, amantes de la acción en el agua, la aventura y el beach lifestyle.

"La creación de un contenido de acción de alta calidad y la difusión imágenes de nuestras playas tropicales y cálida gente, llevan el mensaje de el destino de deporte y aventura por excelencia que es Cabarete; este es un aporte significativo a nuestro país y su economía, basada en el turísmo", afirmó Patricia Hiraldo.

"Hemos establecido un acuerdo estratégico con DIGO Hispanic Media, la red premium de audiencia hispana que abarca más de 55 medios en español en España y Latinoamérica con presencia en sus mercados locales y Estados Unidos.

Este alcance se traduce en la conexión con más de 30 millones de hispanos en Estados Unidos y más de 500 millones de usuarios a nivel mundial. DIGO Hispanic Media participará activamente en nuestra campaña publicitaria para el evento, difundiendo contenidos y promocionando a través de sus diversos canales", agregó".

La mayoría de los que adquieren propiedades en el área de Cabarete han visitado la zona múltiples veces antes de invertir y muchos practican los deportes acuáticos.

Colaboración Internacional y Compromiso Social

Maike Friedrichsen, Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República Federal de Alemania en Santo Domingo, República Dominicana ofrecerá un cóctel dedicado a los atletas alemanes y a la comunidad alemana en Cabarete, creando un momento de solidaridad en el marco del torneo.

Su apoyo refuerza la labor de Marcus Bohm, oriundo de la región de Bavaria y quien tiene más de tres décadas residiendo en Cabarete, con la promoción del deporte en la costa norte como medio para empoderar a los niños que enfrentan condiciones vulnerables.

La conferencia de prensa sobre el pre lanzamiento de Master Of The Ocean se llevó a cabo en Drifter y Carib Wind, frente a las cálidas aguas de la bahía de Cabarete.

Reconocimiento al Espíritu Deportivo y Comunitario

Durante el evento de febrero, el atleta Brian Talma, ganador del mayor galardón Master Of The Ocean 2023 Overall, entregará un original premio llamado Beach Culture World Tour.

Este reconocimiento irá al atleta con el mayor espíritu deportivo y el durante la competencia, promoviendo valores fundamentales como la camaradería y la resiliencia; Talma busca también resaltar el arte, la cultura y el turismo orgánico de cada destino que visita.

Una vez más, en un esfuerzo por inspirar a las jóvenes generaciones, Master Of The Ocean incluirá el "Community Day", un día especialmente destinado a los niños con en charlas y otras actividades divertidas en torno al cuidado de corales, el manejo de desechos y prácticas de reciclaje de plásticos entre otros temas medioambientales.