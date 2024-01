CLIDENKAH, el novedoso centro especializado en odontología que se inaugura en el país

Con una atención de calidad, personalizada y especializada se inauguró en Santo Domingo CLIDENKAH, una clínica dental que agrupa todas las especialidades odontológicas en un solo lugar.

Dentro del cuerpo especializado de doctores especialistas que forman parte de CLIDENKAH están:

La Dra. Rocío Matos especialista en Odontopediatría.

en Odontopediatría. El Dr. Víctor Peña especialista en Cirugía Bucal y Maxilofacial con maestría en Implantología Oral.

en Cirugía Bucal y Maxilofacial con maestría en Implantología Oral. La Dra. Indhira Toribio especialista en Cirugía Maxilofacial y alta especialidad médica en Rinología y Cirugía Facial.

en Cirugía Maxilofacial y alta especialidad médica en Rinología y Cirugía Facial. El Dr. Eduardo Delgado especialista en Cirugía Bucal e Implantes.

en Cirugía Bucal e Implantes. El Dr. Ariel Reyes con especialidad, maestría, doctorado y post doctorado en Ortodoncia y especialidad en Cirugía Bucal e Implantes.

La Dra. Sabrina Morel con maestría en Prostodoncia e Implantología Bucal.

La Dra. Karla Hernández con maestría en Rehabilitación Oral y especialidad en Periodoncia e Implantes Dentales.

Además de las distintas especialidades de odontología, en CLIDENKAH también se podrá atender algunas vertientes de estética facial. Y para facilidad del paciente, se ofrecerán los servicios de un centro de imágenes y tecnologías de punta en el ámbito de prótesis dental.

El origen de la clínica

CLIDENKAH surge desde que su fundadora, la Dra. Karla Hernández cursaba la carrera de odontología, soñaba con un centro que brindara servicios de calidad.

Esta clínica se caracterizara y asemejara a las cualidades e ideales de Karla Hernández: brindar servicios de calidad, hacerlo con entrega, pasión, amor y preparación constante.

"Dios sabe que quiero brindar calidad más que cantidad, que el paciente reciba tratamientos correctos, sintiendo seguridad de quien lo atiende" destacó la Dra. Hernández.

A la fundadora de CLIDENKAH le acompañan 18 años de experiencia profesional y 11 años como docente en renombrados institutos y universidades como la PUCMM y UNIBE.

"Amo mi carrera. Para mí no es un trabajo, no me canso, la disfruto al máximo. Cada paciente para mi es un reto, es una obra de arte", citó emotivamente la Dra. Karla Hernández.

CLIDENKAH es un centro dirigido a todas las personas que deseen recibir una atención de calidad y personalizada desde niños hasta adultos mayores.

La inauguración

El acto de inauguración contó con la asistencia de pacientes, familiares y relacionados de la fundadora y especialistas agrupados en este novedoso centro odontológico.

Bajo un ambiente festivo se celebró la próxima apertura de esta clínica dental: Lourdina Franjul de Quartet Music amenizó con su violín previo y posterior al acto protocolar del coctel de inauguración; así como La Guevara Band concluyó la noche con ritmos tropicales propios de la festividad.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/06/margarita-cruz-celeste-cruz-y-josefina-cruz.jpg Margarita Cruz, Celeste Cruz y Josefina Cruz. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/06/dr-victor-pena-dra-indira-toribio-lourdes-franjul-lourdina-franjul-israel-medina.jpg Víctor Peña, Indira Toribio, Lourdes Franjul, Lourdina Franjul e Israel Medina. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/06/dra.-rocio-matos-amelia-peralta-alaya-garcia-estela-peralta-kirsys-garcia-agatha-peralta-zarina-hernandez.jpg Rocio Matos, Amelia Peralta, Alaya García, Estela Peralta, Kirsys García, Agatha Peralta y Zarina Hernández. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/06/eduardo-khoury-luis-juarez-maria-bonarelli.jpg Eduardo Khoury, Luis Juarez y María Bonarelli. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/06/edward-peralta-dra-karla-hernandez-estela-peralta--joel-defrank-lorena-golez-jusan-kalaf.jpg Edward Peralta, Karla Hernández, Estela Peralta, Joel Defrank, Lorena Golez y Jusan Kalaf. (FUENTE EXTERNA)