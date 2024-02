Avena Americana celebra el primer aniversario de Rumble Boxing en el país

Avena Americana celebró el primer aniversario de Rumble Boxing, un centro fitness conocido por sus sesiones de alta intensidad combinando el boxeo con el entrenamiento HIIT y MetCon.

Para celebrar, realizaron una clase de boxeo especial dirigida por Andrew Stern, apodado "The Mayor of Uppercut City" y Fundador de Rumble, ofreciendo a los participantes la oportunidad de disfrutar de dos entrenamientos exclusivos Level Up.

La colaboración entre Avena Americana y Rumble Boxing en este aniversario refleja el compromiso compartido de fomentar un estilo de vida saludable y equilibrado.

Durante la clase especial, los participantes tuvieron la oportunidad de entrenar con "The Mayor", una figura destacada en la comunidad de Rumble Boxing y conocido por su enfoque motivador y energético.

Rumble Boxing es un concepto de fitness grupal, inspirado en el boxeo y diseñado para todos los niveles, desde principiantes hasta avanzados, que combina la ciencia del boxeo con el poder transformador del entrenamiento HIIT y MetCon.

Sus espacios están diseñados con impresionantes salones que cuentan con un equipo de entrenadores, quienes a su vez son DJ´s y se encargan de mezclar los mejores ritmos que pondrán a vibrar los cuerpos en las sesiones de entrenamientos.